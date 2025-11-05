非主動提吳音寧？謝龍介揭背後恐有報恩內幕

▲國民黨立委謝龍介斷言未來會凸槌在潘孟安身上。（圖／《NOWNEWS》資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台灣肥料公司近日原傳出由吳音寧出任董事長，引輿論炸鍋，台肥董事會後續於4日決議由張滄郎接任董座。對此，國民黨立委謝龍介昨（5）日直言，吳音寧恐怕不是總統賴清德主動提的，很多事都是因為潘孟安曾在2019年一路相陪，所以現在才報恩重用潘孟安，但將來「凸槌」恐怕也會在這人身上，這樣下去恐會對賴清德不利。

針對台肥人事案，謝龍介昨上《大新聞大爆卦》表示，原來的董事長李孫榮一定有凸槌的地方，才會還有將近2年的任期，就要被換掉，而綠營也不是不知道，推吳音寧出來，大家比較會討論，也會知道消息。他認為，這是有人在幫賴清德處理這些事情的時候所提的，並不是賴清德主動要用這個人。

謝龍介提到，去年的今天，執政黨提了呂政璋去台經連，但24小時就下台，為什麼？因為賴清德事先不知情。謝龍介表示，他有聽到內線說，當時賴清德問潘孟安關於呂政璋的事為什麼這樣？潘孟安告訴賴清德說呂政璋騙他，賴清德就說：他騙你？那你請他「下來」！也沒生氣，24小時就換掉了呂政璋。

謝龍介指出，賴清德重用潘孟安，是因為2019年挑戰蔡英文那次，潘孟安一路陪著他，潘孟安時任屏東縣長，陪著賴清德跟蔡英文對幹，一直到最後結束，賴清德真的是報恩，讓潘孟安在這麼高位，聽說行政院幾億以上的案子都必須經過他，但也許，未來凸槌就在他身上！希望賴清德聽到後去調整，否則這樣下去很不利。

