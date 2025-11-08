非以商務事由！太子集團2高層頻來台 移民署：以觀光名義入境

記者楊忠翰／台北報導

檢調搜索太子集團名下的和平大苑豪宅。（圖／調查局提供）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，4日專案小組發動搜索行動，一舉拘提天旭國際公司負責人王昱棠及辜淑雯等25人；據了解，陳志為了掌控台灣業務，曾派遣2名中國籍高層劉學鋒、李丞丞來台，還疑似透過立委關說入境；國民黨立委林思銘則回應，他僅透過電話詢問申請流程，並未關說審查過程；對此，移民署表示，2人均是以觀光旅遊名義來台。

移民署表示，劉學鋒曾在2015年以「團體旅遊」事由入境，李丞丞則在2017及2018年以「旅居海外陸人來台觀光」事由入境，本署未曾受理2人以「專業商務」事由來台的申請案。

移民署強調，本署平時就會提供社會各界諮詢相關法令及申請須知規定，針對中國大陸人士來台申請案，本署均依法查核及詳實審查，主動適時通報違法情資，並與相關機關共同打擊非法案件。

