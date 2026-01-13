非侵入式血糖監測突破，Apple Watch 距離關鍵功能又近一步了？

市場大多認為，蘋果長期研發 Apple Watch 的非侵入式血糖監測功能；早在 2023 年就有報導指出，第一代 Apple Watch 原始設計時，便曾嘗試將血糖量測列為主打功能之一，但最終未能實現。多年來相關傳聞不斷，卻始終未見正式推出。

近期一項新型非侵入式血糖監測裝置進入臨床試驗階段，顯示相關技術正逐步走向實用化，也被視為 Apple Watch 血糖監測功能邁向成熟的重要指標。

據國際糖尿病聯盟（IDF）統計，全球已有超過一成成年人罹患糖尿病，且其中近半數尚未被診斷。糖尿病每年造成數百萬人死亡，特別是 40 歲前罹患第二型糖尿病者，健康風險更高。若能透過日常穿戴裝置及早發現血糖異常，將有助於提升早期診斷與介入的可能性。

目前市面上的血糖監測設備多為侵入式，需透過針頭刺入皮膚取血，因此通常僅有已確診或高風險族群會長期使用，非侵入式技術則被視為改變使用情境的關鍵突破。

據《Wired》報導，一款利用呼氣分析進行血糖推估的裝置，正進行人體臨床試驗，並計劃向美國食品藥物管理局（FDA）申請核准。該技術透過分析呼吸中揮發性有機化合物，偵測與血糖升高相關的丙酮等生物指標。

這款裝置名為 Isaac，外型為配戴於頸部的吊墜式設備，體積約與硬幣相當。試驗由美國印第安納大學主導，初期以第一型糖尿病青少年為對象，比對其監測結果與傳統血糖量測方式，後續將擴展至第二型糖尿病成人族群，並以未來送交 FDA 審查為目標。

由於該裝置採用呼氣方式進行量測，並非即時連續監測，而是適合每日定期使用，每次測量僅需數秒，這類技術具備未來整合至智慧穿戴裝置的潛力。

目前最大的限制仍在於裝置微型化，以現階段 Isaac 的體積而言，幾乎接近 Apple Watch 主體大小，仍需進一步縮小。然而若該裝置能順利取得 FDA 核准，將為非侵入式血糖監測技術提供實質驗證，也被視為蘋果未來在 Apple Watch 導入相關功能的重要里程碑之一。

