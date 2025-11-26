非優先席也被情勒讓座 她揭13歲女兒動脊椎手術：以後要穿泳衣出門？

立法院已修法將「博愛座」改為「優先席」，不過後來還是發生許多糾紛。（示意圖，本刊資料照）

台灣過去大眾運輸的「博愛座」經常引起爭議，先前立法院已修法將其改為「優先席」，不過近日還是傳出許多座位糾紛。有位媽媽在臉書社團po文抱怨，指13歲的女兒搭北捷一般座位時，仍被逼著讓座給其他乘客，媽媽還無奈透露，女兒其實剛動完脊椎手術，有30幾公分的刀痕，不滿反問「是以後要穿泳衣出門嗎？」

近日有位媽媽在臉書「我是蘆洲人 LoveLuzhou」社團po文，提到自己13歲的女兒11月24日搭乘北捷時，明明坐在一般的座位上，卻被一位女性長輩要求，讓座給一位年輕帶著孩子的爸爸，「孩子說……她不敢不讓坐，大家都在看她……」。

這位媽媽無奈表示，女兒其實也很需要座位，因脊椎才剛開完刀幾個月，背上有一條30幾公分的刀痕，她無奈反問「是以後要穿泳衣出門嗎？」並強調女兒坐的是一般座位，不是優先座位，「請不要以自己的判斷為判斷。您今天的愛心，其實是在傷害另外一位需要的人。」

該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「我從不會叫別人把一般座位讓出來，要讓，也是我自己讓」「我讓是情分，不讓是本分，只有不要臉，才能不被道德綁架。」「心疼之餘，孩子要勇敢表達，不然現在一堆人就是吃人夠夠。」「給妹妹加油。我是先天脊椎側彎的患者。很想坐都不敢去坐博愛座」「希望那個長輩看到這篇文章！」「沒錯，很多是外表看不出來受傷，不代表沒需要，這種自以為是的魔人真讓人討厭！」

