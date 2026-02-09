非公發公司資訊申報至3月底 違規最高罰500萬、廢止登記

依公司法規範，非公發公司每年3月應申報公司負責人及主要股東資訊。經濟部今天(9日)提醒，2月下旬將主動以電子郵件提醒公司要在3月底前完成申報，若未完成且經通知未限期改正，可依法按次裁罰代表公司的董事新台幣5萬到500萬元罰鍰，甚至可廢止公司登記。

2018年公司法完成修法，並增修22-1條，基於強化洗錢防治、提升公司資訊透明度，要求非公發公司，每年3月份需申報公司負責人及主要股東資訊，即使是已經辦理停業的公司也要申報。

經濟部商業發展署說明，將於2月下旬依照於申報平台填寫的聯絡資料，以電子郵件提醒公司申報，企業可透過電腦、平板、手機等，前往申報平台，將上年度截至12月底有關「公司董事、監察人、經理人及持有股份或出資額超過10%股東」等資訊上傳，而先前申報過的企業，還可直接在平台上匯入前次申報資料，經編輯、確認資料無誤後即可快速申報。另外，為確保資料真實性，也會要求公司提供「股東名簿」進行核對與抽查。

商業署署長蘇文玲指出，若未依規定於3月31日前完成年度申報，或申報不實，經通知後未限期改善，將對代表公司的董事裁罰新台幣5萬以上、50萬元以下。她說：『(原音)過去的話申報率大概都9成以上，經過我們通知要再申報的幾乎都會補申報，所以其實裁罰的件數不多，被裁罰的原因是經過我們通知他還是一樣，我們就是會罰5萬以上、50萬以下。』

蘇文玲表示，若屢屢通知仍不改正，可按次處50萬以上、500萬以下罰鍰到改正為止，且情節重大還可廢止公司登記，不過，申報制度上路以來，累計僅開罰16家，實際最高罰鍰金額為5萬元。

負責建置平台的台灣集保公司補充說明，目前需申報的非公發公司約75萬家，且申報平台屬於「國家關鍵基礎設施」安全等級，通過ISO 27001資安管理系統、ISO 22301營運持續管理系統等稽核，確保資訊安全。