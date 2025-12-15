非六都唯一 臺東縣7連霸無圍牆巨蛋經濟學再獲獎

臺東縣政府以「無圍牆巨蛋經濟學—臺東『自然×音樂』和諧交響曲」，奪下第8屆政府服務獎，而民間協力合作團體--臺東縣池上鄉文化藝術協會，也共同獲獎。

臺東縣政府以「無圍牆巨蛋經濟學—臺東『自然×音樂』和諧交響曲」，奪下第8屆政府服務獎，這已是縣府交通及觀光發展處八年內第三度獲獎，縣長饒慶鈴今(15)日下午從行政院副院長鄭麗君手中接下獎座；饒縣長表示，臺東縣連續七年獲得政府服務獎榮耀，創下全臺非六都唯一持續獲獎紀錄，是對臺東縣政府團隊最大的肯定。

第8屆政府服務獎計有144個機關報名參加，經線上評審及實地訪視2階段，最終選出26個機關與２個公私協力主要合作民間團體獲獎。行政院今天在政治大學公共行政及企業管理教育中心A2國際會議廳舉行頒獎典禮，饒慶鈴親自帶領團隊領獎。

臺東縣政府以「無圍牆巨蛋經濟學—臺東『自然×音樂』和諧交響曲」，獲「社會創新共融」組別獎項，而民間協力合作團體--臺東縣池上鄉文化藝術協會，也共同獲獎，充分展現臺東在官方與民間攜手推動無圍牆音樂觀光發展，以及環境永續上的成果與努力；這次獲獎的交觀處也是繼第2屆、第3屆獲獎後，再度榮獲政府服務獎最高榮耀肯定。

饒縣長表示，臺東這七年來共有14個單位入圍，有８個單位獲獎，更開心的是與縣府多年合作夥伴臺東縣池上鄉文化藝術協會，也獲獎今年新創公私協力主要合作對象併予獎勵，全臺灣共2組獲獎。

交觀處長卜敏正補充說明，臺東無圍牆音樂會除了公部門，臺東縣池上鄉文化藝術協會辦理的「池上秋收稻穗藝術節」，也是民間單位結合自然與音樂的代表性音樂活動，縣府期許有更多民間組織為臺東無圍牆巨蛋音樂會挹注更多活水，讓更多人來臺東享受自然音樂會的美好。