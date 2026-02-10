非六都首創校園減碳入制！ 雲林以自願減量打造低碳校園新典範

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府推動校園節能減碳邁入制度化新階段，挹注斗六國中辦理高效率光源自願減量專案，成功完成環境部註冊審議，正式納入國家溫室氣體自願減量制度，成為非六都縣市首件通過的校園案例。縣府以校園為起點，將節能成果轉化為可量化、可查證的減碳行動，為地方落實2050淨零排放目標，建立可複製、可擴散的低碳校園示範模式。

縣府指出，面對淨零轉型挑戰，地方政府角色已從單一工程改善，走向制度與治理層次的建構。此次斗六國中專案，不僅是設備更新，更象徵校園節能正式進入國家減碳體系，讓地方政府推動的減碳成果具備制度認證與長期管理基礎，也為後續全面推廣至全縣各級學校奠定明確方向。

專案執行內容以汰換老舊照明設備為核心，全面導入高效率LED燈具，改善教室及公共空間照明品質。更新後不僅有效降低校園整體用電量，也同步提升照度與光環境穩定度，減少學童視覺疲勞，營造更安全、舒適的學習與教學空間，使節能減碳行動直接回饋校園日常，兼顧教育品質與學生健康。

依據自願減量方法學計算，該專案每年可節省用電量約17,475度，並減少約8公噸溫室氣體排放，相關成果皆可被查證、追蹤與管理。縣府強調，透過制度機制，校園節能不再是一次性工程，而是可長期累積的減碳績效，讓地方推動淨零政策不流於口號，而是具體落實於生活場域。

縣長張麗善表示，縣府推動淨零政策，目標不只是在單一校園展現成果，而是建立一套可被複製、擴散至各級學校的低碳模式。透過示範案例導入制度，結合企業與社會資源，讓校園成為減碳行動最穩固的起點，同時創造節能、健康與教育品質提升的多重效益，為地方永續治理扎根。

在公私協力推動方面，縣府已完成首波企業ESG資源媒合，連展集團、玉晶光電、桓鼎集團及大自然交易平台等企業表達支持意願，預計協助西螺鎮東南國中汰換傳統照明設備，導入高效率節能燈具，預計於2026年上半年完成。計畫處表示，未來將以斗六國中經驗為基礎，建立標準作業流程與輔導機制，持續擴大企業參與，逐步推動全縣校園成為雲林邁向淨零轉型的重要支點。