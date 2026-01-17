「非典型交通人」談台灣交通轉型 陳世凱：不只要「通」更要「撐得住」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

交通部長陳世凱16日獲母校國立台北科技大學分享自己到交通部服務的觀察。陳世凱表示，他將母校所強調的「務實」與「系統整合」精神，實際應用於台灣交通轉型實務之路；他更指出，在數位轉型與極端氣候衝擊下，交通早已不只是移動工具，而是支撐國家與社會運作的重要神經系統。陳世凱強調，面對挑戰，學到最重要的一件事是「交通不只要通，更要撐得住。」

陳世凱說，過去社會討論交通建設，往往以道路鋪設里程、橋梁數量作為衡量標準，但面對氣候變遷、災害風險升高與數位化浪潮，交通政策必須跳脫單點思維，轉向整體系統韌性。

陳世凱以日前馬太鞍溪橋斷裂事件為例說明，交通部在搶修橋梁之外，同步啟動「跨運具聯防」機制，由台鐵負責人員與物資運輸、觀光署協調災區住宿需求，中華郵政則恢復金融服務，讓整個交通體系共同運作，避免災區成為孤島，確保社會基本機能不中斷，這正是務實與系統整合的具體展現。

談及未來挑戰，陳世凱指出，除了氣候風險，台灣也正面臨超高齡社會的結構轉變。交通部推動「駕照分級管理」，目的並非限制長者行動，而是透過測驗與回訓課程，如同電腦軟體定期更新，協助用路人因應現代交通環境，讓行車更安心也更安全。

在數位轉型方面，陳世凱表示，交通部正從傳統「管理者」角色，轉型為「賦能者」。他指出，民眾日常使用的Google Maps等即時路況服務，背後即仰賴交通部開放的TDX交通資料平台，目前已促成超過600項應用服務發展，「數據一旦打開，創意就會自然長出來，這才是數位轉型真正的價值」。

陳世凱也提出對台灣交通產業未來的期待。他指出，台灣科技實力在全球名列前茅，但鐵道系統長期高度依賴國外採購。為此，交通部已成立「鐵道技術研究及驗證中心」，並結合北科大等學術機構與產業能量，逐步提升鐵道設備的國產自製率。

