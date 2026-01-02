非創傷OHCA送醫無異常增加 北市籲長輩注意保暖

（中央社記者劉建邦台北2日電）低溫來襲，台北市消防局統計從昨天至今天中午，非創傷OHCA送醫有5人，雖然與平時數據相比並無異常，但呼籲長輩注意保暖，天冷進補煮食應留意用火用電安全、室內保持通風。

交通部中央氣象署針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，今天上午至晚間局部地區可能出現攝氏10度以下氣溫（黃色燈號）。

台北市消防局統計從昨天至今天中午，因內科非創傷OHCA（到院前停止呼吸心跳）送醫共5人。消防局表示，相較平日OHCA人數，並無異常增加，且無法確定是否與氣溫驟降有關，但仍呼籲長輩及有慢性疾病的民眾應注意保暖。

此外，台北市消防局以新聞稿表示，天冷進補煮食應留意用火用電安全，且室內應保持通風，才能確保安全。消防局統計從去年初至11月底因煮食不慎引發火災而受傷有4人。

消防局表示，經統計，爐火烹調引發火災，常見原因是「人離火未熄」，因油鍋持續加熱起火，其他情況如忘記關瓦斯、油鍋空燒、加熱炸物時中途離開，及排油煙機長期未清潔、油垢堆積遭火源引燃。

為防範使用爐火不慎引發火災，消防局再次呼籲民眾要注意人離火熄、爐具周圍應保持清潔，且須定期檢查瓦斯管線及爐具，如有異常應立即維修或更換。

消防局表示，民眾使用電器時應依說明書操作，避免插座過載，並優先選用具安全設計的產品，廚房安裝定溫式住宅用火災警報器，及早示警，爭取逃生與應變時間。

消防局表示，氣溫驟降，民眾在室內使用燃氣熱水器、瓦斯爐等燃氣設備，務必保持室內良好通風，如開啟多扇門窗確保空氣流通，烹煮時開抽油煙機，選用合格標章燃氣設備，切勿在室內用炭火烹煮，以免發生危險。（編輯：黃名璽）1150102