非口號治市！林岱樺率先端出十大AI政見 以數據與AI拚真改革

▲讓市民「有感」的政見，林岱樺端出十大AI解方。

市長戰火升溫 林岱樺率先端出十大AI政見

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選戰火升溫！立法委員林岱樺今（17）日在高雄福華飯店舉行政策說明會，針對市民長期關切的居住、交通、農業、長照、空污等十大生活痛點，端出完整整套方案，提出結合人工智慧（AI）的整體解方，主打「聽得懂、做得到、驗收得了」的政策路線，宣示以科技與數據，回應市民最真實的生活需求讓人民有感。

林岱樺表示，過去政見往往流於口號，這次她以簡潔文字搭配短片方式，清楚說明AI如何實際介入市政運作，改善市民日常困擾，讓政策不只停留在想像，而是可被執行、被驗證的工程。

廣告 廣告

說明會現場安排青農代表與年輕情侶直接提問，反映青年買不起房、社宅租期過短、通勤道路不平、交流道壅塞及停車位難尋等生活壓力。對此，林岱樺直言：「科技來自人性、政見來自民意」，強調將撇除意識形態，從市民實際生活出發，以執行力落實改革。

在交通方面，她點出國道匝道紅綠燈是塞車關鍵，並具體承諾，若當選，四年內完成「沒有紅綠燈的中正路交流道」建設；同時導入即時停車資訊系統，擴大智慧停車格，提升找車位效率。道路安全方面，則規劃由公車、清潔車偵測坑洞，24小時內完成修復。

針對農業缺工，林岱樺提出成立「智慧農機合作社」，讓農民能租借機器人進行採摘、除草與搬運；偏鄉長照則以智慧手環串聯9家市立醫院，結合無人機送藥，補強醫療可近性。青年居住議題上，她主張大量興建社會住宅，搭配智慧管理服務並鬆綁租期限制，協助青年穩定成家。至於市民關心的空氣品質，則規劃在公車、捷運與路燈系統加裝空氣濾淨科技。

林岱樺強調，這次提出的十項AI新政皆屬「全國第一」，且可用數據與科技驗收成果，展現她已為城市治理做好準備，期盼在電話民調中獲得支持，推動高雄成為全國第一的AI智慧城市。

針對高院二審判決高虹安案，林岱樺回應，她一貫堅持依法依規、公款公用，並指出現行《立法院組織法》對助理費核銷規範模糊，造成制度性風險，呼籲社會正視並推動制度合理化，避免助理費成為政治鬥爭工具。

至於市長民調議題，林岱樺表示，民調應是科學量化的參考，而非宣傳工具，並質疑部分民調結果出現「領先最多卻非第一名」的矛盾現象，呼籲外界理性看待數據來源與方法。（圖╱記者王苡蘋攝）