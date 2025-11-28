非同名同姓惹禍？雲林男杜拜被捕 外交部爆當地警曾稱「恐涉刑案」

台男赴杜拜轉機遭捕詳細原因仍待查，外交部今日午間發布新聞稿曝，當地警方稱其涉刑事案件可能。（本報系資料照）

雲林陳姓男子赴歐旅行，中途經杜拜阿布達比轉機時被武警逮捕拘留，外交部今日午間發布新聞稿指出，經駐處多方進洽與追蹤獲警方告稱，其逮捕原因可能涉及相關刑事案件，但因台灣與阿拉伯聯合大公國無正式外交關係，駐處無法行使領事探視權，阿方亦無法提供更細節案由。

外交部今日午間指出，駐處在初期資訊有限的情況下，仍同步透過多方管道積極瞭解案情，並以當事人安全為首要考量，確認陳姓國人是否遭受不合理對待。

經駐處多方進洽與追蹤，於11月26日獲當地警方告知，陳姓國人已被移送至杜拜警察局關押，其人身安全無虞，並獲警方告稱其逮捕原因可能涉及相關刑事案件，但因台灣與阿拉伯聯合大公國無正式外交關係，駐處無法行使領事探視權，阿方亦無法提供更細節案由。

律師爭議方面，外交部澄清，為及時確保當事人權益，駐處主動建議家屬儘速聘請律師，由律師依法行使探視權及閱卷瞭解案情。惟依杜拜法律，僅限當事人家屬才能聘請律師進行訴訟程序，駐處無法代為聘請律師；因此駐處多次促請楊女士或其直系親屬盡速前往杜拜處理委任律師事宜，以利在符合當地法規下儘早啟動法律協助，並讓駐處提供更全面的支援。駐處也同步持續評估並積極尋洽其他司法及行政協助的可能性。

外交部重申，駐處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬楊女士電告，陳姓國人已獲警方釋放。駐處陳處長立即暫將當事人安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。惟因11月29日至12月2日適逢杜拜國定假日，陳君仍須於12月3日前往警局，以辦理解除旅行禁令。至於陳君遭捕確切原因，駐處仍在積極協助釐清。

外交部將持續全力給予我旅外國人必要協助，並在符合當地法令前提下為國人爭取最大權益。

