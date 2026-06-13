非失智！長輩突然認不得人恐「1症」發作 醫：拖過24小時會出事

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記者簡浩正／台北報導

醫師提醒，有些長輩突然出現半夜躁動，甚至認不得親友，不是脾氣改變或失智，反而可能是「急性譫妄症」發作。（示意圖／翻攝自pixabay）

我國去年邁入超高齡社會，長者健康、失智症等議題受關注。有些長輩突然出現半夜躁動，甚至認不得親友，家人會以為是失智。神經外科醫師提醒，長輩出現這種狀況，不是脾氣改變或失智，反而可能是「急性譫妄症」發作。常見意識混亂、幻覺或幻聽、語無倫次、白天嗜睡而夜晚躁動，而與失智症最大的差別在於「速度」，並提醒若發現症狀，請不要觀望超過24小時，以免增加其他風險。

基隆長庚醫院外科部主任、神經外科醫師陳品元在粉專發文表示，長者剛搬新家、住院或換病房，突然開始答非所問、半夜叫囂、認不得家人等，這不是「長輩脾氣」，也不是「突然失智」，而可能是急性譫妄症（Delirium）發作。

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陳品元說，急性譫妄症有4大照護重點，首先，是辨識症狀：別誤會長輩在「耍賴」。急性譫妄的核心特徵是突然發作、症狀起伏，可能在幾小時內從清醒到混亂。常見表現包括：意識混亂、幻覺或幻聽、語無倫次、白天嗜睡而夜晚躁動。與失智症最大的差別在於「速度」——譫妄是急性的，失智是緩慢的。

環境改變：陳品元舉例如「搬家」形成壓力，環境改變確實是常見誘因，但許多照顧者忽略了感染（如泌尿道感染）、藥物副作用、電解質異常、便秘、脫水才是急性譫妄更常見的根本原因，光靠「安撫情緒」是不夠的，請立即就醫查找可治療的身體原因。

譫妄拖延有風險：他說急性譫妄是醫學緊急情況，若放著不處理，不只會延長認知混亂的時間，更可能加速原本的認知退化、增加跌倒風險、延長住院天數，甚至影響長者的長期預後。發現症狀，請不要觀望超過24小時。

非藥物照護：在長者等待就醫或醫療介入期間，照顧者可扮演關鍵角色，如保持環境光線充足（白天開燈減少混亂感）、放熟悉物品在周圍、用平靜語氣反覆確認時間地點、讓長輩戴上助聽器或眼鏡維持感官輸入、避免約束或強迫靜止（反而可能加重躁動）。

最後，陳品元提醒若家人有上述類似情況，絕對不能忽視，請盡速協助就醫。

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