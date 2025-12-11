非官即貴！50年老屋1坪飆128萬 專家揭台北官道之密：未來單價破200萬

記者陳韋帆／台北報導

台北有官道之稱的仁愛路上，屋齡50年的「百利大廈」高樓層近期以1坪128.9萬元成交，總價近億。（圖／台灣房屋提供）

誰說老屋不值錢？台灣房屋集團統計今年台北市屋齡30年以上、總價逾7000萬的住宅交易，大安區以8筆最多，佔比逾六成。其中屋齡50年的「百利大廈」高樓層仍成交每坪128.9萬元，總價近億元。專家指出，老名宅坐擁燙金門牌、公設比低、土地持分大，具改建價值，未來單價至少200萬元起跳。

台灣房屋集團趨勢中心統計，今年台北市30年以上、總價逾7000萬的老宅交易共13筆。除了大安區佔8筆，信義區有3筆、松山區有2筆。其中三筆破億老宅，分別是松山區37年「國際名園」、大安區47年「仁仁」，和信義區40年「翠亨村名廈」。屋齡最老的「百利大廈」已過半百，仍衝出高貴身價。

近一年台北市知名老豪宅房價統計。（圖／台灣房屋提供）

燙金官道仁愛路老屋身價不凡

台灣房屋忠孝延吉加盟店店長黃哲斌表示，屋齡50年的「百利大廈」屬於早期的仁愛路名宅，屋主多為企業主、資深住戶，坐擁黃金門牌，且公設比低、坪數實在，因此釋出稀少，成交行情約每坪110~130萬元。此外，「百利大廈」自辦都更單元劃設已核准，未來若順利改建，新建大樓單價行情至少200萬元起。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市仁愛路有「官道」之稱，林蔭大道規劃優美，在還不流行「豪宅」這名詞時，仁愛路上的產品規劃成50~80坪大空間，滿足高端家族需求，入住買家「非官即貴」，因此被稱為「名宅」，包括仁愛鴻禧、百利等，皆為當時知名住宅。

仁愛路海砂名宅都更後身價翻倍

張旭嵐指出，這些資深又高貴的名宅多集中在仁愛路和敦化南路一帶，與新住宅相比，老名宅公設比低、土地持分大，地段燙金，屋主相當惜售。周邊豪宅如「帝寶」、「吾彊」曾有單價超過250萬以上的交易紀錄，這路段名宅大樓未來若能改建，身價不凡。

另外，今年成交老名宅中，松山區「國際名園」總價、單價最高，達1億885萬元、每坪134萬元，創下該社區單價新高。第一建經研究中心副理張菱育指出，該社區位在慶城街上，緊鄰最貴豪宅「文華苑」，因海砂屋因素，已由長虹建設負責整合改建，基地達1700多坪，預計將成為國內第二大民間都更案，未來新推案單價可望破200萬元。

