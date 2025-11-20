非專業人員抽血！民眾半推半就 嚇傻「怎沒看到執照」

北投區的公司被指控採血不符規定，業者澄清，有找護理師，採集到的血也非人體試驗，目前北市衛生局也都已經裁罰完畢。（圖／TVBS）

高先生參加試驗時，竟在會議室內遭便服女性抽血，引發安全疑慮！專家警告，非專業人員、不當場所抽血，恐導致感染、暈針缺乏急救，嚴重危及參與者安全。涉事笙特公司坦承「小疏漏」，已接受衛生局裁罰。醫師提醒，應仔細閱讀受試同意書，因其中包含人員和場域規定，只有醫院、診所和檢驗所能抽血，兩者缺一不可，才能確保安全！

北投區的公司被指控採血不符規定，業者澄清，有找護理師，採集到的血也非人體試驗，目前北市衛生局也都已經裁罰完畢。（圖／TVBS）

高先生向媒體投訴，他被帶到會議室簽署資料後，在隔壁房間接受抽血，但幫他抽血的人穿著便服且沒有出示任何證件。高先生回憶當時情況時表示，他在半推半就的情況下簽了同意書，但對於血液用途、目的和保存時間等重要資訊是否有明確註明感到疑惑。雖然抽血過程中有使用手套和酒精棉片，但抽血人員並未表明身分就直接施針。

針對這回採血爭議，業者坦言的確有小疏漏。（圖／TVBS）

笙特公司位於北投區，外觀難以讓人聯想到這是可以進行抽血的地方。經查證衛福部資料，該公司的北投和員山廠都被列在醫事機構內。北市醫事管理科科長吳岱穎表示，徵求試驗者必須要有審核通過的版本和同意書，目前仍在釐清該公司是否符合申請倫委會的要件，或屬於除外條款。

不論醫院、診所或者是檢驗所，抽血都有一定規範要遵守。（圖／TVBS）

根據求職網站資訊，笙特公司主要從事與輸血安全和血液淨化相關的業務，專注於醫療設備與耗材的開發。對於此事，笙特回應稱抽取的血液是用於公司內部儀器檢驗，承認抽血人員雖為護理師但確實未向原單位報備，並表示北市衛生局的裁罰已經完成。

北市醫事檢驗師公會提醒，如果不是由醫護人員或者是醫檢師來抽血，恐怕會有感染疑慮。（圖／TVBS）

北市醫事檢驗師公會理事長洪經勝指出，非醫療人員抽血會帶來感染風險，且不符合人體工學，可能造成實驗性傷害。根據規定，抽血只能由醫事人員執行。如果是人體研究，必須通過IRB審查核准；醫材若屬高風險性或新興器材需要臨床試驗，也要經人體試驗委員會審查同意；新藥研發則需事前健檢並約定抽血時間。洪經聖強調，參與試驗時應仔細閱讀受試同意書，因為其中包含了人員和場域的明確規定。他提醒大家，只有醫院、診所和檢驗所才能進行抽血，場所錯了即使人員合格也不行，因為抽血屬於侵入性醫療行為，必須兩者兼備才能確保安全。

