非小細胞肺癌第三期能不能開刀？醫談MDT在臨床如何助患者訂治療方針

【健康醫療網／記者林則澄報導】台灣的肺癌患者中，非小細胞肺癌（NSCLC）約占9成，不同分期的治療目標也不一樣。台中榮民總醫院肺癌整合照護暨研究中心主任曾政森教授指出，其中第三期往往介於「仍可評估開刀」與「目前較不適合開刀」之間，臨床上通常會讓患者先把分期檢查做齊，確認仍屬第三期且沒有發生癌症轉移後，再由多專科團隊診療（MDT）討論治療策略，部分患者也會接受手術前的新輔助治療（誘導治療），等到腫瘤縮小、病灶範圍更明確後，再回頭評估手術時機。

第三期最複雜？醫：介於「可切和不可切」之間

曾政森主任說，非小細胞肺癌第一、二期通常以手術切除腫瘤為目標，而第四期則以控制病情、減少症狀與維持生活品質為目標，多以藥物等全身性治療為主，值得一提的是，第三期往往介於局部病灶與遠端轉移（癌症轉移）之間，若單純依胸部電腦斷層攝影可能存在盲點，因此臨床上患者常需透過多項影像檢查確認腫瘤大小、癌細胞影響淋巴結的範圍，並確定無肝、腦、骨等遠端轉移，一旦在其他非淋巴結的器官找到癌細胞，就可能被診斷為第四期，治療策略也將與第三期有所不同。

誘導治療目的？醫：縮腫瘤、提高手術評估機會

針對非小細胞肺癌第三期，曾政森主任進一步指出，有一類患者是介於腫瘤「可經手術切除」與「較不適合立即經手術切除」之間，另也有一部分患者屬於腫瘤「不可經手術切除」，但他強調不論是「較不適合立即切除」或「不可切除」，都並非代表已有遠端轉移，而是關乎癌細胞或腫瘤侵犯淋巴結的範圍，及是否鄰近周邊重要組織，影響範圍越大，使手術風險也將越高。

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至於「較不適合立即經手術切除」的患者，曾政森主任說，臨床上醫療團隊可先評估手術前的誘導治療，盡可能讓腫瘤縮小、降低癌細胞侵犯淋巴結及周邊重要組織的程度，再回頭評估手術時機，同時也希望把影像檢查還看不到，但可能已擴散的少量癌細胞控制下來，以利後續病情控制與整體治療規畫。相對地，若屬於第三期中「不可經手術切除」的患者，則多評估化學治療合併放射線治療，並視情況接續免疫治療或標靶治療等鞏固治療。

MDT會做什麼？醫舉例說明常見情境

正因為非小細胞肺癌第三期的治療複雜性高，MDT的價值在於整合不同科別醫師的資訊，再向患者說明合適的治療方向，曾政森主任指出，外科醫師較關注腫瘤範圍與患者身體狀況，以評估能否手術、完整切除腫瘤的機率；放射腫瘤科會衡量腫瘤需照射的範圍，及患者身體的正常組織可承受的劑量，降低副作用風險；胸腔內科負責診斷、分期檢查與生物標記檢測。

MDT主要聚焦在非小細胞肺癌第二、三期患者，曾政森主任說，部分第二期患者可能因情況較複雜，而需再評估，第三期患者則常需兩次甚至多次討論。他也舉例，若第三期患者經MDT後決定進行誘導治療，醫療團隊通常會在階段性的治療結束後，再進行第二次的會議，重點在於重新評估影像檢查，以確認腫瘤是否縮小、侵犯淋巴結與周邊組織的範圍是否降低，及患者的身體狀況是否已達到較適合手術的時機點。

6旬男第三期非小細胞肺癌 先誘導治療再手術

曾政森主任也偕同中榮胸腔外科主任林志鴻分享一名60歲男性個案，該男子曾具幾十年吸菸史，並有慢性阻塞性肺病史，因咳嗽合併白色痰液及活動時呼吸困難，持續約數月而就醫，經檢查確認為左上肺腫瘤且有淋巴結轉移，但無腦轉移，為非小細胞肺癌第三期，經MDT後，醫療團隊先為男子安排誘導治療同步化學放射治療，再以影像檢查重新評估病情，顯示腫瘤大小與之前有所差異；第二次MDT時，醫療團隊認為男子以手術作為後續處置會較安全，切除腫瘤後的病理報告也顯示身體情況穩定，但出院後仍需每3個月定期門診追蹤。

醫：戒菸、善用篩檢 治療期更要顧體力與營養

曾政森主任呼籲，有抽菸習慣者應戒菸；若有抽菸或家族史等危險因子，可考慮衛生福利部國民健康署的公費癌症篩檢方案，以利於早期發現、早期治療。若已確診，也要與醫療團隊充分溝通、配合檢查與治療。他也提醒，治療期間營養與體力維持是最重要的本錢，如今積極治療下的預後也較過去進步許多。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68658

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