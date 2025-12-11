非常厭惡！劉寶傑怒嗆馬英九「賣台」：他變了

政治中心／劉宇鈞報導

劉寶傑認為馬英九（圖）已經變了，痛批馬「賣台」。（圖／資料照）

媒體人劉寶傑日前投書稱，兩岸不是內政問題，憲法一中是台灣人的痛苦，引發議論。他10日接受專訪時說，前總統馬英九是最懂兩岸關係的人，現在卻開始說兩岸是國內事務，這就是賣台。

劉寶傑表示，馬英九與中國國家主席習近平「馬習二會」之後，已經連續兩年不再撰文紀念六四，還常公開講「兩岸是國內事務，外部的人不要插手」，這次日本首相高市早苗的涉台談話，馬也高分貝批評，他認為馬英九變了，這也讓他非常厭惡。

劉寶傑提到，國民黨主席鄭麗文開始講「我是中國人」，大家出國會說自己是中國人還是台灣人？怎麼會整天在台灣講自己是中國人？「你神經病阿！」

劉寶傑直言，若真的照馬英九講的「兩岸是國內事務，外部的人不要插手」，當中共侵台時，美國、日本能不能插手？如果都不能插手，台灣要如何對抗？台灣如果沒辦法得到國際奧援，只能單方面對中國時，這等同是逼著台灣沒有路走。

劉寶傑強調，國際上多數的認知是，世界上只有一個中國，而中華人民共和國是這個中國的唯一合法政府，中共長年來又不斷外宣稱台灣是不可分割的一部分，這誰最懂？馬英九最懂，因為馬做過法務部長、陸委會主委、研考會主委等，所有跟這些有關的馬都懂，「你這麼懂結果你還跟我講這種話，除了『賣台』兩個字，我沒有其他的想法！」

