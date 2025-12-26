非常寒冷！4縣市低溫特報 今晚至明晨下探10度

中央氣象署今（26）日傍晚針對4個縣市發布低溫特報。（圖／劉耿豪攝）

大陸冷氣團影響，中央氣象署今（26）日下午16時58分針對4個縣市發布低溫特報，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。影響時間從今日下午至明日清晨，局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率，呼籲民眾注意防範。

中央氣象署目前發布低溫特報範圍，包括新北市、桃園市、宜蘭縣和金門縣，預計影響時間將持續至明日上午9時。新北市、桃園市和宜蘭縣都是橙色燈號（非常寒冷），有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；金門縣則是黃色燈號（寒冷），有10度以下氣溫發生的機率。

中央氣象署低溫特報地圖。（圖／中央氣象署）

針對低溫特報，氣象署呼籲民眾加強保暖及注意日夜溫差大，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

另外，冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

