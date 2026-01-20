非常寒冷！7縣市低溫特報「明下探10度」 高山有望下雪

中央氣象署今（20）日傍晚針對7個縣市發布低溫特報。（圖／劉耿豪攝）

強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署今（20）日下午16時34分針對7個縣市發布低溫特報，明（21日）至23日受強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今傍晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範。

中央氣象署低溫特報顯示，橙色燈號（非常寒冷）的有新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。而黃色燈號（寒冷）的苗栗縣和金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署說明，強烈大陸冷氣團預計從明日影響到23日（週五），中部以北、東北部及東半部整天寒冷，最冷時間在週三晚間至週四清晨，西半部及東北部低溫下探10至12度，花東14至15度，整天屬於濕冷的天氣型態。24日（週六）和25日（週日）氣溫逐漸回暖，但輻射冷卻影響，早晚仍寒冷，中南部則要留意日夜溫差大。

未來一週氣溫趨勢。（（圖／中央氣象署）

隨著華南中層水氣移入，氣象署指出，22日（週四）前台灣附近水氣較多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間長，有局部較大雨勢，桃園以北降雨明顯，新竹及花蓮也有局部短暫雨，苗栗及台東為零星短暫雨，週五後降雨趨緩。

至於週六及週日將轉為東至東南風，迎風面仍有局部短暫雨，26日（下週一）天氣穩定，各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨，但週日與週一中南部清晨易有局部霧或低雲影響能見度。

不過短暫回暖將在下周二畫下句點，到了27日將有下一波東北季風報到，屆時北部與東半部水氣再次增多，天氣將轉為局部短暫雨，其他地區則多雲到晴。

此外，明日至週五海拔3000公尺以上高山、北部及東北部2000公尺以上高山有降雪機率；週四前基隆北海岸、東半部及恆春留意有長浪，沿海作業應注意安全。

