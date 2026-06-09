「非常新人」何曼希擔任桂冠冰菓室品牌大使

記者鄭賽梅／臺北報導

迎戰盛夏高溫，桂冠冰菓室日前正式宣布，由甫入圍臺北電影節「非常新人」及入圍本屆臺北電影獎「最佳新演員」的新生代女神－何曼希，擔綱2026年度品牌大使，並於現場公開全新夏日電視廣告。為將冰品體驗實體化，備受期待的桂冠冰菓室夏日巡迴餐車計畫，即日起至7月18日於全臺展開5場快閃活動，品牌大使何曼希更將驚喜駐站其中2場次，挑戰人生中第一次的「一日店長」，祭出合照簽名拍立得、限量專屬小卡等粉絲福利，引爆今夏最強消暑話題！

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何曼希大力推薦今年新推出的「九如檸檬芭樂雪酪」！何曼希興奮地說：「這款是我的最愛！九如檸檬的清香跟甜甜的芭樂汁平衡得剛剛好，裡面竟然還吃得到 7% 的芭樂凍乾！邊吃邊咀嚼讓人越吃越上癮，是我最愛的甜點。」；而經典款「愛文芒果雪酪」更是她拍攝收工後、用來消除一整天疲勞的標準配備。

為滿足全臺消費者的期待，桂冠冰菓室夏日巡迴餐車即日起正式起跑！將於6月13日大全聯內湖店、6月27日全聯中和新生店、7月12日家樂福西屯店、7月18日家樂福重新店輪番登場。餐車現場除了提供曼希最愛的氣泡飲，更翻玩桂冠熱銷商品，推出兩道夏日創意輕食料理－口感酥脆的「夏日一口Tapas」，與豐富變化的「百變口袋蛋炒飯糰」。餐車現場不僅能享用創意輕食，加入官方LINE完成遊戲即可免費試吃桂冠冰菓室產品；憑含有桂冠冰菓室商品之發票還可現場兌換桂冠好禮三選一（桂冠冰菓室燈箱／桂冠冰菓室品牌大使何曼希限量小卡／夏日創意輕食）。

品牌大使何曼希更將於6月27日全聯中和新生店、7月12日家樂福西屯店兩場次快閃擔任一日店長！一日店長活動當天，憑該店單筆消費滿1,500元發票（內含桂冠冰菓室商品）即可兌換互動號碼牌，現場有機會獲得與何曼希合照的「親筆簽名拍立得」，詳細巡迴場次與規範請鎖定桂冠官方粉絲專頁，一同度過沁涼夏天！

桂冠冰菓室品牌大使何曼希夏天都吃水果雪酪，高達40%以上水果含量最消暑！（業者提供）

桂冠冰菓室品牌大使何曼希將快閃擔任夏日巡迴餐車一日店長。（業者提供）