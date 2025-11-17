非常歡迎沈伯洋選台北市長 蕭旭岑：他也是「國民黨的寶」

國民黨副主席蕭旭岑接受政論live直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。 圖：《CNEWS匯流新聞網》/提供

[Newtalk新聞] 面對2026台北市長選戰，綠營內部鼓譟推派民進黨立委沈伯洋參選的聲浪。國民黨副主席蕭旭岑今（17日）接受網路政論節目專訪期間，他也力挺稱，沈伯洋「不只是民進黨的寶，還是國民黨的寶」，無論是選台北市長、擔任2028年賴清德副手，他都樂見其成。

就中國日前以「分裂國家罪」為由，對沈伯洋發布全球通緝。蕭旭岑表示，兩岸在政治定位上「互不承認主權、互不否認治權」，因此對於中國以長臂管轄主張追訴台灣民意代表，他個人持保留態度，不認為對岸治權可無限制延伸至台灣。

蕭旭岑表示，「台獨」本來就是騙局，如果沈伯洋的黑熊學院真的這麼勇猛，就應該向全世界講中國有多麼惡劣，還有沈伯洋的態度、理念需要烈士犧牲，既然「台獨」理念如此高尚，為了台灣獨立建國做犧牲，那應該做一些動作吧？但沈伯洋「不敢、也不可能」。

蕭旭岑主張，焦點不應只放在沈伯洋，而是民進黨政府的兩岸政策，總統賴清德與民進黨應「放棄台獨路線，不要再引戰」，目前兩岸緊張情勢與政策選擇密切相關。他強調，中國方面若以刑事角度辦理台灣人士，是其自身立場，「我們不必完全認同」，但依照目前兩岸的特殊局勢，對岸的司法宣示，「我們只能保留」。

蕭旭岑接著抨擊，民進黨與沈伯洋「操作仇中備戰」，近期有關沈伯洋的民調顯示，其支持度比民進黨還低，認為這代表民進黨內部也有不少人不認同沈伯洋的行徑。

就民進黨是否提名沈伯洋投入大選。蕭旭岑嘲諷稱，沈伯洋「不只是民進黨的寶，還是國民黨的寶」，希望民進黨把沈伯洋「當寶提名」，無論是選台北市長、擔任2028年賴清德的副手，他都樂見其成。

蕭旭岑更稱，聯電創辦人家曹興誠說沈伯洋「幾乎無所不能」，像沈伯洋、民進黨立委王義川、曹興誠「都是國民黨的寶」，若民進黨願意重用他們，國民黨會非常感激、非常歡迎。

