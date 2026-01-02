「非常白目」中共軍演、海巡高官忙餐敘 藍黨團轟管碧玲下台

海委會主委管碧玲。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中共解放軍日前發動環台實彈軍演期間，海洋委員會主委管碧玲及海巡官員被爆出12月31日 在高雄辦惜別餐會。國民黨立法院黨團今（2日）召開記者會，諷刺「前方吃緊！ 後方緊吃！」，國民黨團痛斥，這件事情非常白目，白目至極，總統賴清德到行政院長卓榮泰都該有態度，更請管碧玲面對國人，下台負起政治責任。

對於該起事件，管碧玲昨透過臉書發文回應稱，「未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受」、「造成媒體負面形象，深感抱歉」，並強調「惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔。」

國民黨團副書記長林沛祥表示，中共對台發動實彈軍演，直接影響我國周邊海域安全、航行自由以及漁民生命財產，在對岸軍機、軍艦實彈齊發的同一時間，我國負責海域安全維護的第一線執法機關、海委會主委管碧玲正在跟部屬餐敘，氣氛融洽、笑容滿面、合影留念，畫面傳出的訊息非常清楚，「外面好像沒什麼事，大家可以放心吃飯，歲月靜好」。

林沛祥批評，原來面對實彈軍演，最重要的不是戒備，原來海域風險升高的時候，最佳的因應策略居然是聯絡感情？這是角色與責任的根本問題，當軍演發生的時候，海委會主委理應坐在指揮中心，但大家沒看到對外說明，軍演對於我國海域的實質影響，沒看到是否提升海巡勤務跟執法層級，更沒看到對漁民商船的即時避險指引，也沒看到海委會主委坐鎮穩定第一線，這不只是行程安排不當，而是對國安責任的輕率對待。

林沛祥不滿稱，政府一方面不斷對外強調中共威脅嚴峻，另一方面卻在關鍵時刻傳遞「一切如常，無須緊張」的訊號，請問人民要相信哪一個？國民黨團今天不是要求官員不能吃飯，而是要求在該緊張的時候，至少要人民知道「你知道事情很嚴重」，否則，真正令人不安的不是對岸的軍演，而是我們政府自己的麻木跟鬆懈。

國民黨立委洪孟楷表示，這件事情非常離譜，在於中共軍演期間，負責海巡的海委會主委跟高級官員在去年12月31日還可以有閒情雅致聚餐，如果一開始都有幕僚認為不妥，這代表幕僚知道這時聚餐不適合，結果執意要吃？！當第一線官兵在前線監督控管，結果後方大官在高級餐廳吃飯餐敘？

洪孟楷不滿稱，這不是傲慢什麼是傲慢？這不僅是螺絲鬆了，而是根本沒有螺絲，如果民進黨政府從上到下的大官每一個都是這種心態，那台灣真的很危險，第一線的官兵真的很危險。管碧玲說要一人承擔，那請比照民進黨在野期間對待政務官的標準，下台負責。

