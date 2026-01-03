非意志力不夠！難減肥「90％是發炎害的」 營養師：有3症就算中鏢

生活中心／倪譽瑋報導

營養師指出，身體「慢性發炎」會干擾代謝，讓減肥之路相當辛苦。（示意圖／資料照）

減肥很難不是意志力問題！營養師李婉萍指出，慢性發炎是讓人瘦不了的主因之一，睡不好、壓力大、外食多等，引起慢性發炎症如時常疲倦、情緒莫名低落、吃完飯常跑廁所等，她舉出7大常見發炎症狀，有3項以上表示身體已發炎；也推薦減肥吃什麼、抗發炎食物如蘆筍、綠茶等6樣，減肥非只有運動，而是需針對肥胖原因改善生活方式、飲食。

減肥很難、肥胖原因？營養師：留意慢性發炎

李婉萍指出，「90％的人都有慢性發炎，難怪瘦不了」，她解釋，肥胖是一種慢性病，讓身體長期處於低度慢性發炎的狀態，從而讓各組織器官受到傷害，對身體機能的平衡有很大的影響，需透過改善生活方式和飲食來管理；有相關困擾者，可先透過以下7症判斷自己有沒有慢性發炎。

一、時常感到疲倦睡不飽

二、情緒莫名低落不開心

三、吃完飯就馬上跑廁所

四、時常偏頭痛、肩頸痛、肌肉痛

五、皮膚紅癢起疹子、鼻子過敏、咳嗽

六、常常感冒掛病號

七、四肢、臉常被說水腫

上述症狀中了三個以上，就表示身體已經發炎，察覺並改善永遠不嫌晚。

可藉由一些常見症狀判斷身體是否發炎了。（圖／翻攝自李婉萍營養師臉書）

減肥吃什麼？6抗發炎食物推薦

李婉萍推薦一些抗發炎的食物，蔬菜類如「蘆筍」含有寡果糖，補充可降低腸道發炎反應、「皇帝豆」具有植物雌激素，有抗發炎的效果、「地瓜葉」富含鎂離子，若血液中鎂離子過低，發炎指數就會上升。

水果或其他食物則有，「莓果類」含有花青素，能針對脂肪細胞降低發炎、「酪梨」富含鉀、鎂、纖維，是對心血管疾病非常好的油脂、「綠茶」富含兒茶素，有效降低壞膽固醇的水平。最後，李婉萍提醒肥胖就是一種慢性疾病，需透過改善生活習慣讓體重慢慢瘦下來。

李婉萍推薦6樣有助於改善慢性發炎的食物。（圖／翻攝自李婉萍營養師臉書）

資料來源：李婉萍營養師

