非投等債旺 00953B表現居冠

【記者柯安聰台北報導】聯準會於2024年9月終結暴力升息，啟動新一輪降息周期，期間債市先後歷經通膨升溫，貨幣政策一度按兵不動、經濟放緩疑慮，以及美國祭出對等關稅政策與財政赤字的衝擊，使得降息路徑難料，期間台幣又面臨大幅升值，導致今年債市投資面臨巨大挑戰。觀察原型債券ETF自2024年9月降息以來的含息報酬表現，僅有20檔逆勢繳出正報酬。值得注意的是，表現前10強的債券ETF中，就有5檔為非投等債，其中群益優選非投等債ETF（00953B）以上漲3.69%的好表現，奪下績效冠軍的寶座。



法人表示，雖然近期聯準會在9月、10月兩個月接連宣布降息，但在10月FOMC會議後主席鮑威爾偏鷹言論下，對於接下來降息節奏，市場仍充滿不確定性，因此債市佈局應以息收為優先考量，這也讓具優異收益水準、存續期間通常相對短，利率風險較低的非投等債躍為市場焦點。而績效王00953B以亮眼配息表現聞名，最新配息預計每股配發0.061元，預估年化配息率7.66%，相當符合債券投資人追求穩定收益的需求，有意參與領息的投資人最晚可在11月4日買進、11月5日除息。此外，00953B還是債券ETF人氣王，是今年唯一1檔受益人數增加超過2萬人的債券ETF，對比今年債券ETF受益人數屢探新低，更突顯00953B的高人氣。









群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，聯準會雖然降息，但從鮑威爾會後聲明可知12月降息仍有變數，不過在美中談判報佳音，加上企業財報多正向，讓市場投資氣氛仍偏正向。歷史經驗顯示，在經濟持堅、利率緩降時，具備高票息、低存續優勢的非投等債期望報酬較佳。目前非投等債發行企業體質佳、信用風險偏低，殖利率又具吸引力，後市表現值得期待。投資人可選擇聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投等債ETF，以強化投組穩健性，並兼顧收益需求。（自立電子報2025/11/3）