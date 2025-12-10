非投等債ETF績效大車拼 這檔主動新兵績效、配息雙冠王

圖/unsplash

聯準會（Fed）12月降息幾成定局，債市多頭列車即將啟動。歷史經驗顯示，當降息循環開始，表現最佳的往往不是大家熟悉的公債或投資等級債，而是非投資等級債。這類債券因為兼具高息與價差潛力，已成為投資人鎖定的優先目標。

根據FedWatch最新數據（截至12/9）， 12月降息機率已逼近九成。回頭看看2007年和2019年兩次降息劇本，非投等債（含墮落天使債）都是漲幅冠軍。彭博資料顯示，2007年至2015年降息期間，墮落天使債累計漲幅逾113%、非投等債逾67%，優於公債的37%及投等債的25%；2019年至2022年降息期間的走勢亦是如此。投資人期待類似榮景能再複製，因此提前卡位非投等債。

除了價差值得期待，非投等債相對高的配息水準，也是投資人打造穩定現金流的優質選項，所以今年債券ETF總受益人數雖衰退，但非投等債ETF受益人卻逆勢成長。盤點國內現有非投等債ETF配息表現，以12月9日收盤價估算，首檔且唯一由經理人主動管理的主動中信非投等債（00981D）配息率最亮眼，首次配息即開出紅盤，年化配息率衝上9.1%，拿下非投等債ETF「配息王」寶座 。想領這包配息紅包的投資人，記得12月15日是最後上車機會。

緊追在後的是第一金優選非投債（00981B），年化配息率約8.93%，12月17日為最後買進日；群益優選非投等債（00953B）及凱基美國非投等債（00945B）年化水準則約落在6%左右 。

12月除息秀登場！5檔月配非投等債ETF配息大評比

不只配息優，主動式操作在績效上同樣佔上風，統計近兩個月，主動中信非投等債（00981D）漲幅達到5.35%，穩坐非投等債ETF績效冠軍；第二名及第三名分別為凱基美國非投等債（00945B）的4.72% 與群益優選非投等債（00953B）的4.42%。

非投等績效比一比，主動超車被動

為什麼主動債券ETF能贏過被動債？專家點出關鍵就在「靈活」兩個字。不像被動式只能照著指數規則買，主動債ETF經理人能根據市況調整存續期間、債種配置及避險策略，並且挑選財務穩健、殖利率又高的優質債，例如00981D持債中的伊坎企業、希捷科技及創世紀能源，殖利率高達9%至10%，可以有效推升整體配息水準。

而且，主動操作還能精準捕捉「墮落天使」的轉機財，也就是被降評至非投資等級但體質仍佳的企業債，像是華納兄弟被降評後，受收購消息激勵，債券價格一天就暴漲17%；柯爾百貨也是財報一出股價就飆高。這種稍縱即逝的超額報酬，被動式ETF看得到吃不到，唯有靠經理人主動出擊才有機會掌握。

綜合來看，隨著12月降息機率攀升，債市可望步入新一輪寬鬆循環，非投等債將是投資人卡位降息題材、搶攻息利雙收的利器，值得追求穩定息收投資人作為資產配置的一部份。