非投等債ETF近半年含息報酬8％起跳 法人這樣看後市

非投資等級債在台掛牌的現有6檔，不論是近3個月或是近6個月，股價都能繳出正報酬，若是還原債息計算，近6個月含息總報酬更都達到8%以上，顯示非投等債不只債息配發有競爭力，股價也漲得動。

其中，凱基美國非投等債(00945B)，近半年含息總報酬達10.22%，是6檔非投等債當中，唯一有雙位數報酬，且是近6個月股價漲幅最多的。

法人表示，非投等債配息水準一般來說會較投資等級債高，不過為避免領了債息卻賠了價差，股價表現也需要綜合考量。比較美國非投資等級債指數與歐洲非投資等級債指數表現，美國非投資等級債指數近3個月上漲1.79%，近6個月上漲5.71%，今年以來更已上漲7.12%。

相較之下，歐洲非投等債指數近3個月上漲0.63%，近6個月上漲3.22%，今年來上漲4.08%，顯示不管是短期、中期或長期，美國非投等債都較歐洲非投等債表現突出，凱基00945B作為全台唯一僅投資美國的非投等債ETF，應該也是表現領先的原因。

凱基美國非投等債(00945B)ETF研究團隊表示，非投等債與風險性資產具備正相關，當市場風險情緒轉佳，也會有利非投等債表現。美國大企業第三季財報已經陸續出爐，目前S&P 500企業逾六成已公布成績，其中有85%獲利優於市場預期，遠高於長期平均；今年全年獲利成長率預期達11.2%，明年全年獲利成長率更上看14%；若看好美國經濟，美國非投等債將是值得留意的方向。

