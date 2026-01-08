非投等債ETF霸榜元月除息秀！5檔年化配息率逾7% 00981D再度蟬聯配息王

圖/unsplash

債券ETF元月除息秀熱鬧登場，統計年化配息率前十名，多數落在7%以上，其中非投等債ETF就占了五檔，顯示在經濟成長趨緩之際，非投等債仍具備相對突出的收益優勢。本次主動中信非投等債（00981D）以年化配息率9.10%的水準，再度脫穎而出，連兩個月蟬聯債券ETF「配息王」寶座。

觀察1月除息的債券ETF前十大榜單，高息競爭戰進入白熱化階段，00981D預計每單位配發0.08元，若以1月6日收盤價10.55元計算，年化配息率高達9.10%，再次傲視市面上所有債券ETF。本月預計1月19日除息，投資人須於1月16日前持有或買進，2月23日即可領到配息。

緊追在後的是大華優利美A債15（00984B），年化配息率達9.06%；季配息的台新美元銀行債（00842B）則以8.70%位居第三，其中00984B為高評級債，其餘包括第一金優選非投債（00981B）、群益優選非投等債（00953B）及凱基美國非投等債（00945B）等，也都繳出7%以上的配息成績單，顯示非投等債在收益表現上仍占有優勢。

1月債券ETF年化配息率前十大榜單

資料來源：玩股網，2026/1/6

值得注意的是，00981D已連續兩個月奪下債券ETF「配息王」。該檔ETF自去年12月迎來掛牌後首度除息，便以9.10%的高配息率榮登當月榜首，今年1月再度以相同水準衛冕成功。市場分析，00981D能夠連續稱冠，關鍵在於「主動式投資」策略的靈活發揮。

不同於傳統被動式債券ETF受限於追蹤指數的僵固規則，主動債ETF經理人可主動選債，能因應市況快速調整投資組合，這在瞬息萬變的債市中顯得尤為重要。觀察本次進榜的前十大名單，就有三檔屬於主動債ETF，顯示其在收益市場具備一定競爭力。

進一步分析00981D能維持高配息，主要歸功於兩大選債策略。一是精選高票息標的，經理人發揮選債能力，主動篩選財務體質穩健且票息具吸引力的優質公司，例如納入如伊坎企業、希捷科技及創世紀能源等公司債，殖利率約在9%至10%，有助於整體配息率之提升。

其次則是搶賺「墮落天使」的轉機財。這類債券常因評級遭調降而出現非理性的價格超跌，但企業基本面並未惡化。主動式團隊能在此時逢低佈局，待價格修復回升後，便能為ETF貢獻額外的資本利得，達成息利雙收的目標。

除了配息率傲視群雄，在績效表現上，00981D也名列前茅。根據彭博統計，自去年9月中掛牌以來，00981D含息總報酬約為6.20%，領先其他規模較大的非投等債ETF。

主要非投等債ETF 9月中以來表現

資料來源：Bloomberg，2025/12/29

展望後市，隨著美國聯準會展開降息循環，市場普遍預估今年仍有一至兩次的降息空間，債市可望迎來投資契機。對於渴望每月擁有穩定且高額現金流的投資人而言，鎖定具備高配息優勢的非投等債ETF，仍是目前最佳的配置策略。特別是具備「主動操作」優勢的主動債ETF，更能透過專業團隊的靈活選債與動態調整，有機會創造超額報酬。

