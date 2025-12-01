非投等債ETF 11月驗收！一表掌握 00945B年終配息揭曉

11月除息的債券ETF，繳出正報酬，年化配息率最高10檔，單月含息報酬站穩1.3%以上，績效前4強更繳出2%以上的正報酬，包括3檔非投資等級債，1檔美債，法人解讀，股市震盪期間，非投等債既有相對高票息可領，也有資本利得可期，是尋求固定收益投資人可以留意的方向。

這3檔11月含息報酬超過2%的非投等債ETF，包括凱基美國非投等債(00945B)、群益優選非投等債(00953B)、富邦全球非投等債(00741B)。

凱基美國非投等債(00945B)12月配息初估出爐，每受益權單位預估配發0.086元，是今年6月除息以來的新高水準。此次除息交易日選在12月16日，想參與領息的投資人， 15日是最後買進日，就能在1月13日領錢。

00945B研究團隊表示，受惠AI帶動企業獲利與生產力成長，過去幾個月，台美股市同步上揚，雖因獲利了結賣壓導致股市短線震盪，但AI變革支撐企業獲利增長的長線趨勢並未改變，2026年美國可望呈現「金髮女孩經濟」，也就是勞動市場持穩，通膨具僵固性，因此預期聯準會將維持預防性降息路線，後續仍有降息2碼空間，債券投資價值浮現。

00945B研究團隊表示，惟通膨黏著度將使聯準會採取緩步降息，整體利率下行的速度將相對溫和，利率有相對高機率維持區間震盪，債券ETF投資建議聚焦票面利率相對高的信用債，美國整體經濟呈現穩健情況下，可適度放寬信用評級，並縮短存續天期，以降低利率波動風險。

