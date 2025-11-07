非故意造成損失就扣薪？ 勞動部：雇主應自負經營風險

勞動部今天(7日)指出，部分工時勞工在執行工作時，可能會有造成公司損失的情況，但若非重大損失、非故意行為，雇主應承擔經營風險，若在薪資中先將損失金額扣除，就會違反勞基法。

勞動部表示，學生及青年打工族群因為自身學業的因素，大多會選擇從事部分工時工作，但常因工作經驗不夠或不熟悉勞動法令，而與雇主簽訂不公平的勞動契約條款，常見的違法行為包括要求部分工時勞工在契約期滿離職、無須給付資遣費；或雇主在發生損失時，未與部分工時勞工釐清責任歸屬，就預扣工資或要求全額賠償；甚至雇主要求部分工時勞工自行負擔制服的成本。

勞動部勞動關係司司長王厚偉指出，部分工時勞工在執行工作時，可能會有造成公司損失的情況，但有可能是因為公司訓練不到位、設備老舊、系統未更新、甚至動線規劃上的問題。若非重大損失、非故意行為，雇主應承擔經營風險，若在薪資中先將損失金額扣除，就會違反勞基法。

王厚偉說，假設雇主與勞工預先約定若有損失要賠償，這在法律上也站不住腳，因為抵觸勞基法。他說：『(原音)我若先寫好，造成任何損害，我說了算，要先預扣薪資，這就違反勞基法26條，在損害還沒出現前預先約定，這是不可以的。』

王厚偉也提醒，定期契約應該是「臨時性、短期性、季節性或特定性」工作，要有這4個態樣才能簽訂，雇主不能任意要求勞工簽訂。雇主也不得要求勞工負擔制服費用，但勞工對制服應負保管義務。

勞動部7日也修正發布「部分時間工作勞工勞動契約參考範本」，呼籲企業應立即檢視目前與部分工時勞工的勞動契約並據以修正，避免觸法而受罰。(編輯：陳士廉)