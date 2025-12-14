非暖冬冷冬卻不好過！鄭明典揭「最冷高峰還沒到」體感剩6度時間曝光

生活中心／綜合報導

今（14日）受到大陸冷氣團影響，加上夜間輻射冷卻作用，中部以北與東半部白天已有轉涼感受，夜晚氣溫則進一步下滑。氣象預估，中部以北及宜蘭地區低溫約在12至14度之間，南部與花東則約15至17度，隨著冷空氣持續南下，各地晚間寒意將更加明顯，今晚到明（15日）清晨輻射冷卻效應同步發揮，苗栗與北台灣、鄰近山區地區，氣溫可能下探至10度左右。前氣象局長鄭明典也提醒，目前台北測站的氣溫已逼近「大陸冷氣團」的判定標準，若綜合各項條件來看，這波冷氣團可視為已達到門檻。他也呼籲民眾，特別是早出晚歸者，務必做好禦寒準備，以免受寒。

廣告 廣告









今年冬天不極端卻不好過原因曝！鄭明典揭「最冷高峰還沒到」體感剩6度時間曝光

氣象局長鄭明典也在臉書分享天氣形勢分析，指出目前日本周邊可觀察到兩個性質不同、內含冷空氣核心的低氣壓系統。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





氣象局長鄭明典也在臉書分享天氣形勢分析，指出目前日本周邊可觀察到兩個性質不同、內含冷空氣核心的低氣壓系統。其中位於日本東側的低壓具有明顯鋒面結構，屬於冷暖空氣交互作用形成的溫帶氣旋，也是與台灣天氣系統相關的發展低壓；而日本西側的低壓則未伴隨鋒面，主要是在冷空氣範圍內，受高層槽線與地形影響而生成，屬於極地低壓，這類極地低壓若出海接觸濕暖空氣，可能轉變為溫帶氣旋，甚至在日本海一帶與鄰近系統合併，進一步發展成規模更大的溫帶氣旋。

鄭明典指出，這波冷空氣影響下，最低溫時段預估將落在明（15日）清晨，屆時多數民眾將明顯感受到涼意，甚至出現「偏冷」的體感。他也提醒，目前氣溫尚未達到此次降溫的最低點，後續仍有下探空間。氣象署提醒，這波大陸冷氣團影響最為明顯的時段落在今（14日）晚間至明（15日）上午，局部地區可能會出現10度以下低溫，而新竹市、苗栗縣及連江縣等地區受到強風影響，15日清晨體感溫度恐僅約6度。





今年冬天不極端卻不好過原因曝！鄭明典揭「最冷高峰還沒到」體感剩6度時間曝光

鄭明典指出，台北測站溫度已相當接近「大陸冷氣團」的判定門檻，若從整體條件評估，本波冷氣團可視為已達標，而目前仍感溫暖的中南部地區，夜間甚至可能出現比台北更低的溫度。（圖／翻攝自鄭明典臉書）









鄭明典在另一篇貼文中提醒，白天日照讓中南部氣溫回升較為明顯，但台灣周邊仍被冷平流雲系包圍，太陽一旦西下，氣溫勢必快速滑落。他指出，台北測站溫度已相當接近「大陸冷氣團」的判定門檻，若從整體條件評估，本波冷氣團可視為已達標，而目前仍感溫暖的中南部地區，夜間甚至可能出現比台北更低的溫度，提醒早出晚歸民眾特別留意保暖。

另外，有網友詢問今年冬季是否屬於暖冬或冷冬。對此，前氣象局長鄭明典回應指出，依目前評估，今年冬天整體氣溫大致落在長期平均值附近，並非典型的暖冬型態，也不算冷冬。鄭明典進一步說明，受反聖嬰現象影響，今年冬季的溫度表現較為中性，但冷暖變化幅度可能偏大，期間既可能出現明顯降溫，也可能短暫回暖，極渦偏弱的狀況，將使冷空氣南下與回暖交錯發生，將使冬季天氣起伏更加明顯，體感上恐較不易適應。













原文出處：今年非暖冬冷冬卻不好過原因曝！鄭明典揭「最低溫還沒到」體感剩6度時間曝光

更多民視新聞報導

忠孝復興站電扶梯暫停 北捷：疑誤觸停機鈕

冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看

無法「0成本抽成」嗆炸雞店反遭炎上！女學生道歉了

