非更年期！科技業主管房事總「力不從心」竟睪固酮缺乏 3大症狀快就醫

心有餘而力不足？52歲的陳先生是科技業主管，最近因晨勃次數變少，在從事親密行為時也常力不從心，因此前往泌尿科門診求助。經過了解，發現除了勃起功能障礙外，也有疲倦、無法專注、精神不佳等症狀，於是先以問卷評估症狀，發現符合睪固酮缺乏的問題，經兩次早上抽血檢測皆顯示睪固酮濃度僅約220 ng/dL上下，低於臨床標準的300 ng/dL，因此診斷為睪固酮缺乏症候群。

經與醫師溝通後，陳先生透過鼻內凝膠治療，三週後感受到精神、體力都有變好；晨勃也逐漸恢復，夫妻間的親密關係順利改善；配合重量訓練後，六個月後他的肌肉量增加，原本偏高的的血糖也改善，整個人重獲活力。

北市聯醫陽明院區泌尿科主治醫師戴盟哲表示，許多中年男性步入四、五十歲後，常覺得體力下降，早上起床沒精神、工作時注意力不集中、至對房事興致缺缺；多數人以為只是壓力大或自然老化，但可能是「睪固酮缺乏症候群」（Hypogonadism或TDS）的表現，是男性相當常見卻容易忽略的疾病。



他說，上述情況有些人會以為是「男性更年期」並不完全貼切，因男性睪固酮分泌是每年緩慢下降1~2%，不像女性更年期般急遽，因此症狀常被忽略。台灣研究顯示，若以總睪固酮低於300 ng/dL為準，40歲以上男性中約有四分之一屬於偏低。睪固酮不足也和肥胖、高血壓、糖尿病等代謝症候群互相影響：荷爾蒙低會使內臟脂肪增加，而內臟脂肪又會把睪固酮轉換為雌激素，使濃度下降得更快，形成惡性循環。

症狀方面，睪固酮缺乏最具代表性的是性功能變化，例如性慾下降、晨間或夜間勃起減少、勃起功能障礙等；許多病人甚至發現吃壯陽藥物效果不佳，原因就是荷爾蒙太低。其次是體力下降、肌肉流失、腹部肥胖、運動減重困難、容易疲倦等生理變化；第三類則是心理與認知影響，如煩躁、心情低落、易怒、注意力差、記憶減退等。

如何診斷？戴盟哲指出需在上午7至11點空腹抽血，因為睪固酮受晝夜節律影響，早晨濃度最高；進食則可能壓低數值而造成誤判。此外，中老年或肥胖者常因「性激素結合球蛋白(SHBG)」升高，也需加驗SHBG及計算「游離睪固酮」，才能更精準反映身體真實狀態。

治療方式則可透過凝膠、口服藥物或針劑，各有使用方式與頻率，需與醫師討論最適合的選項。目標是讓睪固酮回到450~600 ng/dL的生理範圍，並改善相關症狀。另，戴盟哲說許多人擔心補充睪固酮是否會誘發攝護腺癌。現有醫學證據顯示，補充睪固酮「不會引起新的攝護腺癌」。但治療過程中仍需定期追蹤PSA與血紅素等指標，以確保安全。提醒若身邊男性出現「累、胖、沒性慾、情緒差」等問題，不妨盡早向泌尿科求助，重新找回自信與活力。

