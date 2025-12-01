非核家園政策遭挑戰 環團：台灣沒條件發展核電

經濟部上月28日核定核電廠重啟現況分析報告，確定核一不重啟，但核二、核三具有再運轉可行性。圖為核三廠。（台電提供）

經濟部日前正式核定核電廠重啟現況分析報告，確定核一不重啟，但核二、三廠具有再運轉可行性，最快2027年年中，可向核安會提交核三再運轉書。環團今日指出，台灣沒有發展核電的自然和社會條件，再運轉計畫也違反非核家園的法定目標，堅決反對經濟部此一決定，台灣不應再走回頭路，重啟危險老舊的核電機組。

台灣環境保護聯盟表示，台灣是地狹人稠的島嶼國家，地震颱風頻仍、斷層密佈，缺乏確保核電安全和核廢料處置所需的自然和社會條件，風險遠高其他有核電的國家，萬一發生重大核子事故，恐將導致台灣滅亡，老舊核電機組再運轉，將帶給台灣更大安全威脅，危及後代子孫的生存與發展。

廣告 廣告

台灣環境保護聯盟指出，建立非核家園是台灣政府與人民歷經數十年的核電論辯所達成的共識，朝野政黨也將之入法，政府不應違法重啟核電，若恣意背棄非核家園目標，勢必將導致社會抗爭，耗費社會成本，呼籲政府懸崖勒馬。

台灣環境保護聯盟表示，縱使政府因應國內外核電利益集團的壓力，不得不破壞非核家園現況，仍應建立完善的再運轉審議及管制法規與制度，目前配套法規與制度未完備建立，尤其是缺乏公衆參與和環境影響評估2大核心項目的相關規定，經濟部、環境部和核安會不應迴避，政府更不應急於提出再運轉計畫，以免破壞程序正義、傷害政府公信力。

台灣環境保護聯盟強調，第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）提出的減碳行動議程，強調增加再生能源和提升能源效率，並未提及核電，台灣的非核家園能源政策與其吻合，我們應在原定的路徑上勇敢邁進，不應再走回頭路，重啟老舊、危險的核電機組，如此才能留給子孫一個免於核災威脅而安全、健康、永續的家園。

更多中時新聞網報導

0-2歲視障兒 早療平台開天窗

李灝宇 莊陳仲敖 拚為台出征WBC

中華電信Hami Video獨家轉播HBL