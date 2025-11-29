非核家園轉彎？最快2027重啟核電 卓揆急喊「沒有」

經濟部已經核定，核二、核三廠的再運轉計畫。（圖／東森新聞）





2027年的台灣有可能重啟核電嗎？經濟部已經核定核二、核三廠的再運轉計畫，預計明年3月送交審查，最快2027年重啟。對此，學者也強調，台灣電力越來越緊繃，讓核能加入供電是當務之急。而核電的重啟，是否意味著執政黨要跟非核家園說再見？行政院長卓榮泰強調沒有，重啟的前提是安全無虞。

027的台灣，非核政策是否轉彎？立委（民）吳思瑤vs.立委（國）羅智強：「（走過這10年的荒唐的，錯誤能源政策之路，今天終於民進黨要大轉彎），並沒有就要重啟核能，請不要政治來凌駕專業，（10年前就已經告訴民進黨，不要亂搞所謂的非核家園），安全這關過不了，都沒有重啟核能的選項。」

經部核定台電報告，朝野立委針鋒相對，但台灣才剛進入非核家園半年時間，經濟部就核定核二、核三現況報告，兩廠的再運轉計畫，預估明年3月提送核安會，加上台電自主安檢最快1.5年，有望在2027重啟核電，是否也意味台灣正處在缺電風險？

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸：「從核三的二號機停止運轉之後，那供電一直處於緊繃的狀態，我覺得盡可能讓這些核電機組都能夠加入商轉供電的行列，是目前的當務之急。」

學者喊話雙軌並行，如今核電議題被推回政策核心，執政黨也有前提。行政院長卓榮泰vs.記者：「（重啟核三是否代表跟非核家園說再見），沒有沒有，一定要安全無虞。」

台北市長蔣萬安：「電力即算力，算力即國力，中央政府其實早就應該做好相關整體通盤的規劃。」

有穩定能源，才有本錢發展產業，那除了核二、核三，核四廠能否也有重啟機會？清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸：「其實核四的兩部機組，都可以在5年內準備好要進行商轉。」

經部核定台電報告要跟上國際腳步，抑或堅持一貫態度，當能源問題成了國安危機，更加考驗安全與供電之間，如何找到平衡點。

