非核家園轉彎！經部核准台電報告 重啟核電時程 最快2027

經濟部28日宣布核准台電核二、核三廠現況評估報告，兩廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會。聯合報系資料照

經濟部昨（28）日宣布核准台電核二、核三廠現況評估報告，兩廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會；台電評估，以最具備再運轉條件的核三廠來說，自主安檢約需1.5到二年，這意味2027年有望重啟核電。針對核電廠再運轉，行政院長卓榮泰昨日表示，「可考慮往這時程規畫」。

此舉是否意味民進黨政府「非核家園」政策轉向，引發外界關注。

核三廠二號機今年5月除役後，台灣進入非核家園。雖然823「重啟核三」公投未達門檻，賴清德總統當時表態「並不會排除先進核能」，為核能重啟留下伏筆。如今，經濟部正式核定台電核電廠評估報告，核三有望率先於2027年再運轉。

廣告 廣告

卓榮泰昨在立法院會備詢，面對國民黨立委賴士葆詢問，核電廠正通過核安會提出的再運轉計畫，現在是台電提出自主安全檢查，是否能預期核三廠可在2027年重啟？卓揆回應，在安全無虞的狀況下，「是可以考慮往這時程來做規畫。」

經濟部指出，26日已經正式核定台電的核電廠現況評估報告，拍板核一廠因兩部機組分別已停機逾11年、八年，設備老化嚴重，且重要發電設備多已拆除，不具備再運轉可行性；但核二、核三廠則評估具備再運轉條件，將同步啟動自主安全檢查，並研提再運轉計畫。

依台電規劃，核二、三廠的再運轉計畫預計將在2026年3月提送核安會審查。不過，兩廠的自主安全檢查期程存在差異。核三廠因機組設備尚未拆除，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5至二年才能完成。

核二廠則因發電系統停機逾兩年，反應爐內尚有使用過的核燃料，須待爐心清空後才可進行相關安檢，因此期程將比核三廠更長。

經濟部核定台電核電廠現況分析報告，認為核二廠跟核三廠「有條件可以進入安檢」。依照立法院修法決議及修正後的「核能設施運轉執照申請稽核辦法」，若機組要在執照屆期後重新運轉，必須提出「再運轉計畫」及「自我安全檢查」。

台電董事長曾文生表示，就時程上來說，台電會在2026年3月先將再運轉計畫向核安會報告，說明目前的人員編制、機組裝置狀況，以及如何將其帶回可運轉的基本條件與強化項目。曾文生指出，自我安全檢查「大概要一年半到兩年的時間」，這段時間會與再運轉計畫同步進行。最終能不能重啟，必須看核安會審查的結果來決定。

延伸閱讀

劉揚偉：感受到核電政策有一點轉圜跡象

【看原文連結】

更多udn報導

台積電年薪500萬 等同美企菜鳥價？他揭密是這因素

為何不派直升機、無人機滅火？港警：通通不能用

無敵海景房 1致命原因售價「一個月內慘跌千萬」

邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽手直到化成灰燼」誓詞曝