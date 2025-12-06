「非核家園」定義要改了 王鴻薇：神也是你鬼也是你

要聞中心／綜合報導

行政院長卓榮泰日前表示，若未來新式核能技術研發成功並可供商轉，在核安無虞、核廢有解及社會共識的條件下，政府願意接受新式核能，屆時「非核家園」的定義可能需要重新思考。對此，國民黨立委王鴻薇6日痛批說，這是「賴皮之說」，質疑民進黨雙標。

王鴻薇。

經濟部已核定台電針對核二、核三廠重新啟動進行自主安全檢查，預估若一切條件符合，最快2028年可重啟核三廠。卓榮泰5日媒體訪問時說明，核三廠最快2028年重啟的時程，是因為自明年初起算，包含核安會訂定再運轉計畫、交給台電進行自主安全檢查等程序，檢查時間約需1年半至2年。

卓榮泰強調，沒有人能保證自主安全檢查的結果，可能面臨需更換的設備已停產、某種技術無法使用、地質土壤問題、地震帶問題無解等無法執行的情況。即使所有條件都許可、完全沒問題，也還要回到核安會決定是否准許重啟。

核三廠。

針對核三廠若真的重啟，民進黨如何維持非核家園理想的提問，卓榮泰回應，前總統馬英九也提過非核家園，目前非核家園期程雖無法定期限，但政府還是追求非核家園，只是時程必須往後延，同時推動發展多元綠能的二次能源轉型。

王鴻薇則說，卓榮泰說願意接納新的核能技術，並稱非核家園應該有新的定義，這種說法根本是賴皮之說，「神也是你，鬼也是你」。她指出，現在非核家園根本玩不下去，行政院由台電提出的核二、核三重啟，其實就是已經丟掉非核家園的神主牌。

王鴻薇質疑，明明就已經證明非核家園行不通，現在還要假裝美化、神話，說非核家園有新的定義。她反問有什麼樣的新定義，直指這不過就是民進黨的雙標，是民進黨的「騙騙騙」而已。

