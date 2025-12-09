非比尋常友誼！酒駕累犯年年寫卡片 感謝警官「10年前親手逮捕她」

這一次的會面，標誌著那場改變金柏莉人生的酒駕逮捕事件滿10週年。（翻攝自wcpo.com）

金柏莉（Kimberly Slavens）上週五（5日）一如既往地帶著一張手寫卡片，走進美國俄亥俄州州警隊，親自感謝當年逮捕她的警官布雷特李（Sgt. Brett Lee）。這已經是她連續第10年兌現承諾，而這一次的會面，標誌著那場改變她人生的酒駕逮捕事件滿10週年。

「布雷特，我不敢相信今天是第10年了，」李警官唸著卡片。「我永遠無法充分感謝你為我的人生帶來的改變。我會永遠感激你。」

從酒駕累犯到買房成家，她如何成功十年保持清醒？

金柏莉回憶，10年前的12月5日，李警官將酒後駕車的她攔下。她承認當時這是16個月內的第2次酒駕，這場逮捕對她而言是個充滿衝擊的警鐘，讓自己意識到面臨可能傷害自我或他人的危險。3天後，她決定住進戒治所，踏上了重生旅程。

1年後，她回到警所致謝，開啟了這段史無前例的年度傳統。這份感謝逐漸發展成一段真摯且非比尋常的友誼。李警官不僅是逮捕她的人，更是她復健路上重要的支柱。在她面對情緒低谷或質疑自己能否保持清醒時，李警官總是以一句「妳可以，妳辦得到。我們一起努力」來鼓勵她。

金柏莉感性地說：「他是我復健路上非常重要的一部分。即使在我掙扎時，我也不想讓他失望。」

警官與被捕人長達十年的友誼，對社會有何啟發？

10年來，金柏莉堅持清醒，人生從頭開始重建。她將一切成就歸功於那次的逮捕和持續的清醒，她看著兒子結婚、買下了人生第一棟房子。當她完成購屋時，第一個報喜的人就是李警官，她傳簡訊說：「我能買房子，是因為你把我攔下來了。」

李警官也因為這份情誼，深刻感受到自己工作的價值：「看到她保持堅強、清醒，過著美好的生活，讓我為我的工作感到驕傲。」

在10週年這個特別的日子，李警官特地協調長官，在州警學校的170名州警面前，向金柏莉頒發了傑出服務獎章，表彰她重獲新生的勇氣。

金柏莉希望她的故事能鼓勵更多人正視酒癮，並相信復健是可能的：「復原是有可能實現的。只是需要付出很多努力，我希望我對他的感謝能顯示出，他所做的一切是有意義的。」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

