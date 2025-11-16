即時中心／林耿郁報導

近期支持立委沈伯洋代表民進黨參選台北市長的呼聲水漲船高；雖然沈本人表態「沒有要選」，但各方勸進聲不斷。聯電創辦人曹興誠稍早再次發文，批評主張沈伯洋選不上的人都是「失敗主義」！

最強黑馬？近期綠委沈伯洋遭中國點名通緝，引發各界高度關注；藍營最新民調顯示，沈伯洋的全國知名度突破七成，網路上也不斷傳出支持沈伯洋參選台北市長的聲浪，更有網友高喊「非沈不投、無沈郊遊」，認為「北沈桃川（王義川），川又比沈更穩些」的觀點，支持沈伯洋披上綠袍，角逐明（2026）年台北市長大位。

與此同時，一直力挺沈伯洋參選的曹興誠，稍早再次在臉書發文，說明「為什麼應該代表民進黨競選台北市長？」

曹興誠認為，反對者認定沈在台北「一定選不過蔣萬安」，所以沈出來，不過是被糟蹋、羞辱而已，不值得。

「但這是失敗主義」，曹興誠自信表示，「憑什麼說沈就一定選不過蔣萬安？」為什麼不把選舉當成沈伯洋「必須經過」的歷練？如果因為怕對手怕到不敢出來選，「那才真的是丟臉」。

沈伯洋成立「黑熊學院」，目的就是要增加台灣社會的「防禦韌性」，也就是不怕打、打不怕的堅忍性格；曹興誠認為，此事可以顯示沈伯洋不是「媽寶」，因此那些害怕沈被糟蹋的粉絲們，「似乎把沈看得太柔弱了」，這對沈伯洋可說愛護有餘，信心不足！

立法院早已淪陷！ 曹興誠：沈留立院才是被糟蹋

另外一些反對的理由，是說沈在立法院表現傑出，出來選市長，是「折損」立院的一名大將。但沈參選市長，「並不需要辭去立委」，所以無所謂「折損」問題。何況立法院現在已經「淪陷」，沈伯洋殫精竭慮、辛辛苦苦提出的許多草案，全部遭到封殺；而一些他竭力想擋下的法案，卻被輕易通過。因此沈繼續留在立院，才是無意義的被「糟蹋」、被「折損」。

曹興誠重申，台北市是台灣的首都；台北市長的言行，可謂「動見觀瞻」，在穩定民心、提升士氣、團結保台、爭取國際支持等各方面，都至關重要。民進黨應該要發誓奪回台北市長寶座，集全黨之力，全力以赴。

沈伯洋遭中共所謂的「全球通緝」，樹立他「無懼迫害」的勇者形象。相較於縮頭畏尾、等著「一國兩制」後當台灣「特首」的蔣萬安，一高一低，一強一弱，判若雲泥。這種形象的懸殊差異，是沈伯洋勝選的「有利條件」。

曹興誠總結，「投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票」，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼；讓我們藉由明年的台北市長選舉，發出對中國的怒吼，讓世界知道，沈伯洋並不孤單。當沈受到恐嚇威脅的時候，「我們人人都是沈伯洋」！





原文出處：快新聞／非沈不投！「留立院才是被糟蹋」 曹興誠再挺沈伯洋選北市長

