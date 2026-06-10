非法仲介外籍移工並扣留護照 雲林地檢署起訴不法集團成員

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（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】臺灣雲林地方檢察署近期偵破一起非法媒介外籍人士非法工作之犯罪案件。主嫌蔡○英（男，50歲）涉嫌長期媒介持觀光簽證入境或逾期停留之外籍人士，於雲林及彰化地區從事農務工作，並提供住宿場所牟利。全案經檢察官指揮移民署專勤隊、科技偵查隊及雲林縣警察局等單位共同偵辦，目前已將涉案的蔡嫌等4人依法提起公訴。

經調查指出，自112年12月起，蔡○英與林○澐（女，42歲）於雲林縣西螺鎮及二崙鄉等地承租房舍，作為非法移工之宿舍。蔡嫌透過LINE通訊軟體聯繫農民及業者，安排共19名泰國籍人士從事蔬果採收、包裝等工作。此外，蔡嫌更指使泰籍女子D○○○I S○○○N（女，28歲）在泰國社群媒體招攬人員，在移工入境後扣留其護照以實施控制。蔡嫌除收取每人6,000元至6萬5,000元不等之仲介費外，每月另向移工收取住宿水電費，藉此獲取不法利益。

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值得關注的是，涉案業者張○豐（男，42歲）經營之農產行先前已因非法聘僱外籍人士遭行政裁罰15萬元。然而，張嫌仍罔顧法律，自113年1月起除聘僱2名逾期居留的越南籍人士外，更透過蔡嫌大量聘僱19名非法身分之外籍人士從事農務工作。案經專案小組縝密蒐證，針對上述非法媒介及聘僱行為，認定蔡○英、林○澐及泰國籍女子D○○○I S○○○N涉犯《就業服務法》第64條第2項意圖營利媒介外國人非法工作罪嫌；張○豐則涉犯同法第63條第1項五年內再違法聘僱未經許可外國人工作罪嫌，均已提起公訴。

雲林地檢署呼籲，非法媒介及聘僱外籍人士，不僅破壞我國勞動市場秩序，亦衍生人口管理及治安風險。任何人均不得媒介外國人非法工作，雇主亦不得聘僱未經許可之外籍人士。本署將持續結合移民、警察及勞政機關加強查緝，共同維護合法就業環境及社會秩序。