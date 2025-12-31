非法仲介年撈500萬 查獲37外籍黑工

移民署破獲非法仲介案，查獲三十七名逾期泰籍人士，主嫌鄭男判刑定讞。（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟∕台北報導

鄭姓男子成立非法仲介集團，把名下民宅當成集中管理處所，並在凌晨以廂型車違規超載、國道飆速方式，載黑工至各處工地非法工作。移民署查獲三十七名逾期居留泰國籍人士，將鄭男等人移送法辦，判處有期徒刑四個月定讞。

移民署北區事務大隊台北市專勤隊去年獲報，台中市某民宅疑有容留非法外籍人士處所。專案小組經多月蒐證掌握犯罪模式，發現主嫌鄭姓男子會趁凌晨開車至民宅載外籍人士外出工作。

專案小組日前攔車，在鄭男駕駛的車上查獲十三名逾期停留外籍人士，並於鄭男名下其他民宅內查獲二十四名非法外籍人士。據查，三十七名外籍人士幾乎都是泰國籍，先前透過持觀光簽證來台逾期停留；鄭男則從事營造業，因旗下有逾期泰國籍工人，透過此固定班底找願意來台的泰籍人士。

廣告 廣告

鄭男為規避查緝，把名下民宅當成容留非法外籍人士處所，意圖集中管理大批非法工作外籍人士。鄭男經營非法人力派遣公司非首次犯案，曾因違反《就業服務法》等多項規定，被台中市勞工局開罰六十萬元。

移民署專案小組調查，以鄭男為首的非法仲介集團向旗下外籍人士收取每人每天四百元仲介費，初估每年不法獲利達五百萬元。

移民署表示，鄭男為求派工便利，常在廂型車內違規超載十餘名外籍人士，並在深夜於國道高速行駛。專案小組歷經數月蒐證，執行兩次掃蕩勤務，查獲非法仲介、非法雇主及非法工作外籍人士共四十三人。全案依違反《就服法》移送台中地檢署偵辦及台中市勞工局裁處。