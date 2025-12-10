非法仲介520萬公斤垃圾運國外牟利 23人遭訴

（中央社記者王朝鈺基隆10日電）曾在新北市環保局任職的陳姓男子，離職後擔任公司實際負責人，涉嫌非法仲介將520萬公斤垃圾送至2間公司，再打包成磚狀藏貨櫃運至國外，集團不法所得5490萬元，檢方偵結起訴23人。

基隆地檢署今天表示，以收受家庭裝潢修繕一般廢棄物為業的「棧場」業者，因違法收受廢棄物，且欠缺合法去化管道屢遭開罰，陳男從新北市環保局廢棄物處理規畫科離職後，見此商機擔任公司實際負責人。

檢方指出，陳男引薦新北市轄內多家「棧場」，將垃圾送至2間僅領有處理廢塑膠許可的公司，2間公司將垃圾打包成磚狀裝入貨櫃內部藏匿，再委託送至國外，並付費請國外廠商接收。

檢方表示，這2間公司以此方式，賺取非法清除費用的價差，分別不法所得4117萬餘元、700萬餘元，而陳男的公司則以收受的垃圾量，抽取業務費用獲利，非法為2間公司仲介高達520萬7821公斤垃圾，不法所得672萬6397元。

檢察官偵查後，8日依違反廢棄物清理法等罪嫌，起訴陳男等共23人，檢方表示，陳男利用專業，非法為2間公司仲介，犯罪情節重大，建請法院對陳男在內共5名核心角色被告，判處4年以上有期徒刑，其餘被告則從重量處適當刑責。（編輯：張銘坤）1141210