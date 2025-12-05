非法傾倒廢瀝青 新北環保局查獲營造公司涉違規送辦

cnews204251205a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市環保局於今年11月27日，接獲通報指稱，新北市三峽區插角山區土地，疑遭棄置瀝青刨除料，隨即派員前往稽查。環保局表示，現場查獲1家營造公司，涉嫌堆置瀝青刨除料。調查發現，營造公司涉承攬新北市農業局農路改善維護工程，並將工程刨除的瀝青，堆置於私人土地再填平，未依合約規定合法處理瀝青刨除料，任意傾倒於農地上，而且未取得廢棄物清除處理許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務，已違反廢棄物清理法規定，已移送檢調機關偵辦。

廣告 廣告

環保局表示，爲釐清細節，也已於12月2日派員會同市府農業局、三峽警分局及業者現場聯合會勘，發現營造公司承攬的工程契約書，已載明應以合法方式，將瀝青刨除料運至合法場所，進行再生利用，而且主管機關未同意核准業者，將瀝青刨除料傾倒於山區土地。

針對現場堆置的瀝青刨除料，環保局已與農業局，要求業者立即清運至合法場所。業者清運瀝青渣過程，造成的道路污染。也已依違反廢棄物清理法第27條規定告發，並要求限期改善，屆期未完成改善，將按日連續處罰。

cnews204251205a10

環保局指出，業者瀝青刨除料，未依規定再生利用，任意堆置的行為，已違反廢棄物清理法第41條規定，未申請廢棄物清除處理機構許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務，依第46條第4款規定，也移送檢調機關偵辦。

環保局強調，自民國108年新北市成立環保稽查重案組，決心剷除非法破壞國土不法分子，集結環、檢、警、調各方力量，成功整頓五股垃圾山，翻轉為五股夏綠地並成為市政典範。

環保局呼籲，業者切勿心存僥倖，民眾若發現有污染情事，或可疑不法清運車輛機具，可立即撥打1999市政服務專線，以利稽查員第一時間掌握污染情事，迅速查緝打擊環保不法作為。

cnews204251205a11

照片來源：新北市府提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

違停等朋友 59歲男涉藏依托咪酯煙彈唾液快篩再涉毒駕

醉男舞刀逛大街 8快打警力壓制逮人社維法送辦

【文章轉載請註明出處】