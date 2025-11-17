非法傾倒棄置、掩埋廢棄物 臺東縣政府強力移送法辦

【記者 朱達志／台東 報導】近年常見非法傾倒棄置、掩埋廢棄物污染環境事件，引起社會大眾的關注，臺東縣政府相當重視，並指出，臺東縣在環保局持續與警政署保七總隊第9大隊臺東分隊、縣警察局及臺東地方檢察署的合作查緝下，去（113）年計查獲11件，今（114）年迄今已查獲5件，全數皆依廢棄物清理法第46條刑罰規定移送法辦，其刑責是1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1,500萬元以下罰金，呼籲各事業、營建業等依法清理廢棄物，不可貪圖不法利益，一起守護臺東美麗的家園。

臺東縣長饒慶鈴表示，查緝非法傾到棄置、掩埋廢棄物案件，防範環境、水源及土地的污染，維護縣民健康，確保土地資源永續利用與發展，向來是縣府重要的縣政之一，支持與肯定環保局與警察及檢察機關的跨域合作，查察涉案行為人及事證，讓不法之徒接受司法的審判，縣府也重申，對非法棄置掩埋廢棄物的污染行為零容忍，查緝不法的行動不會停歇，呼籲不肖業者不要心存僥倖、貪圖不法利益，以身試法。

環保局長黃權煒指出，廢棄物清理法明定事業、營建產生的廢棄物清理規定，但仍有不肖業者為牟取利益，將廢棄物隨意棄置在偏僻土地、山坡等處，或是圈地、租買土地掩埋，去年8月2日還查獲某水產養殖業假藉申請引進食品廠的植物性廢渣再利用，作為培養光合菌淨化養殖池之名，卻不法傾倒在水產養殖區的臨海土地的案例，其該等污染行為不容姑息，皆依廢棄物清理法第46條移送法辦，絕不手軟。

環保局呼籲，各事業應依法清除處理或再利用廢棄物，並奉勸不肖業者，環檢警聯手打擊環保犯罪的行動不會中止，且環保局已運用無人機、攝影設備等科技工具來強化查緝效能，一旦查獲不法棄置及掩埋廢棄物事證，即依廢棄物清理法第46條刑罰規定移送法辦。民眾若發現該不法行為，請撥打免費專線0800-066666、電話（089）221999，或透過手機APP「公害報報」、陳情網路受理系統（https://ww3.moenv.gov.tw）等管道報案，最好能拍攝污染行為及關係事證(如車輛車牌等)提供環保局追查，共同打擊不法。（照片記者朱達志翻攝）