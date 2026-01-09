非法入境中國男子 違法拍B-2隱型轟炸機基地 被逮捕起訴
現年35歲的中國籍男子吳麒麟(Qilin Wu，音譯)去年12月2日在密蘇里州懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)外，未經授權拍攝重要軍事設施和軍事裝備照片，遭司法部逮捕並被起訴。該基地是美國空軍B-2「幽靈」式(Spirit)隱形轟炸機的駐地。
司法部本周公布刑事訴狀，宣布相關指控。法庭文件顯示，懷特曼空軍基地特別調查辦公室12月2日接到報告，指一輛懸掛麻州車牌的可疑小型貨車出現在基地附近。空軍巡邏人員前往調查並發現吳麒麟，他自稱到那裡是為了「觀察B-2幽靈隱形轟炸機」。巡邏人員告知，他無權拍攝或錄製軍事設施照片或影片。
次日，該特別調查辦公室又接到通知，同一輛小貨車在基地圍欄附近出現。吳麒麟向調查人員承認自己拍下了B-2幽靈隱形轟炸機影片及懷特曼空軍基地圍欄、大門和軍事裝備的大量照片；調查人員在他手機裡發現18張照片和影像。吳麒麟承認他還拍了另一美國空軍基地及其軍用飛機。美國移民暨海關執法局(ICE)於12月3日將他逮捕。
法庭文件顯示，吳麒麟是中國公民，2023年6月22日從亞利桑納州諾加萊斯(Nogales)附近非法入境美國；當時他被移民當局逮捕，但因拘留空間不足而被釋放，並被安排於2027年2月9日接受移民遣返程序。
當局沒有透露這些照片是否被分享或傳輸儲存，也沒有說明此案是否涉及更廣泛的情報收集活動。
知名軍事航空部落格Aviationist指出，值得注意的是，在美國，從公共土地上拍攝軍事設施通常屬於合法行為，並不構成犯罪。軍事迷或ㄧ般民眾在空軍基地附近觀察和拍攝飛機已行之有年，只要沒有非法侵入或違反其他法律，這類行為通常被廣泛接受。
此案引起關注，似乎不僅是因為拍攝照片，主要可能是聯邦當局所稱，涉案者是非法入境的中國公民，因此引發當局擔憂，並對其在高度敏感設施附近的行為，抱持嚴審立場。
更多世界日報報導
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
其他人也在看
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
館長慘了！直播嗆「要斬下總統狗頭」 遭地檢署依2罪起訴
【緯來新聞網】網紅館長（陳之漢）先前在網路直播中公然放話「要斬下賴清德的狗頭」，涉嫌違反《刑法》恐嚇緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 50
是否特赦陳水扁？法務部長這樣說！
[NOWnews今日新聞]目前「保外就醫」的前總統陳水扁於網路新節目《總統鏡來講》臨時喊卡，他事後爆料，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。針對特赦議題再起，總統賴清德今（8）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 125
2026選戰亮紅燈！郭正亮直指國民黨「這2地」非常麻煩
前立委郭正亮針對2026年地方選舉情勢提出警告，指出國民黨必須正視目前選舉氛圍。他在節目中透露，宜蘭縣長選戰民調顯示情勢「非常麻煩」，呼籲藍白陣營盡快整合。同時，他也點名嘉義市綠營立委王美惠實力超強，即便藍白合作也不容易勝選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
工作量大、航空公司搶人！他嘆：飛官留營難
[NOWnews今日新聞]空軍一架機號6670的F-16V(F-16VBlock20)戰機6日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯，國軍持續搜尋失聯...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 23
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 82
委國「隱藏版大咖」逃不過！美警告內政部長「聽話」 否則變成下個目標
根據路透獨家報導，三位知情人士透露，川普政府警告委內瑞拉「隱藏版大咖」、強硬派的內政部長卡貝略（Diosdado Cabello），稱要是他不協助臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）滿足美國要求，並在馬杜洛被推翻後協助維持秩序，他很可能就會是美國下一個鎖定的頭號目標。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲
南部中心／綜合報導民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。民視 ・ 19 小時前 ・ 21
高階警婚外情！還和議員「搶女人」飾2角討1千萬 淚：做出幼稚的事
前台南市警察局秘書室主任莊武能，涉入婚外情三角戀，2022年一人分飾兩角，傳訊息勒索新竹縣議員1千萬元，並相約在尖石溫泉會館見面，警方到場逮人時，莊武能還開車衝撞自家人，一審強制罪判刑6年。莊武能上訴二審，日前辯論終結，莊武能在法庭上講到哽咽，強調「我不是一個不重視名譽的人」，爭取無罪，全案將於2月10日宣判。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為
社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導位在新北市板橋區的湳雅夜市裡，接連發生竊案，受害的都是同一間超商！大夜店員在盤點貨物時，發現店裡少了好幾張悠遊卡，就連民眾的包裹也少了好幾件，店員調閱監視器，發現有一名竊嫌，兩度入內行竊，沒想到，他食髓知味，第三度到店裡，馬上被店員認出來，最後在熱心民眾協助下，順利抓人。夜市裡，2名身材魁武的男子，雙手架住穿著黑色外套的女子，只見這名女子，還不斷反抗，引起民眾議論紛紛。就怕是當街擄人案，圍觀民眾趕緊報警。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）警方獲報到場，進到便利商店裡，原來被架住的，是一名竊嫌，而這兩名彪形大漢，是英勇逮賊的熱心民眾。事發就在新北市板橋區湳雅夜市裡，超商大夜店員盤點貨物時發現，店裡有好幾張悠遊卡，以及民眾的包裹，不翼而飛，財損總共7萬8千多元。調閱監視器後才發現，以為是一名留著長髮、綁辮子的女竊賊，抓到人之後，才知道他是男的，29歲的何姓男子，在週一傍晚，以及凌晨時，兩度入內行竊。就在這名竊嫌，再度來到便利商店時，馬上被店員認出來。在兩名熱心民眾的協助下，順利逮人。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）板橋警分局板橋派出所副所長林恒毅：「係因何姓犯嫌於日前至夜市內超商，竊取約新台幣7萬餘元包裹，又於昨日晚間返回超商時，由大夜店員認出並追呼抓捕，在場熱心民眾協力抓捕犯嫌。」這名何姓嫌犯再事後，坦承犯行，挑在人來往的夜市下手行竊，下場就是被依法送辦。原文出處：超商悠遊卡、包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為 更多民視新聞報導全力搜救辛柏毅 賴清德盼全民集氣：祈禱他能平安歸來桃園公布2026首波酒駕累犯 15人姓名、照片曝光廟會百元互動惹議！與內褲辣妹「埋頭吸奶味、摸屁股」影外流民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
8旬翁「18連環拳」打司機 司機抱腿反制｜#鏡新聞
新北市板橋區昨天（1/8）晚間發生一起公車暴力事件！一名80多歲的老翁，不斷質問司機到站了沒，還一路碎念指責司機沒有好好開車，最後還爆打司機18拳，公車司機還抱腿壓制使出永春拳回擊！鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 7
盧比歐下週將與丹麥首相會晤！歐盟、加拿大集體聲援格陵蘭
據《路透社》報導，如果美國對這座礦產資源豐富、長期屬於盟友丹麥的北極島嶼採取軍事奪取行動，勢必在北大西洋公約組織（NATO）內部引發巨大震盪，並進一步加深川普與歐洲領導人之間的裂痕。據悉，格陵蘭位於歐洲與北美之間的戰略要衝，數十年來一直是美國彈道飛彈防禦系統...CTWANT ・ 1 天前 ・ 11
黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高
2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，資深媒體人黃暐瀚日前就預言「五藍、五綠」，提到宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市，針對六都選情，黃暐瀚8日提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 8
F-16辛柏毅「飄移軌跡」模擬曝！落點恐在這一帶 搜救不限72小時
6日我空軍花蓮基地一架F-16戰機在執行夜航訓練時，突然陷入空間迷向，於花蓮縣豐濱鄉外海失聯，29歲上尉飛官辛柏毅當下疑似跳傘逃生後墜海，目前仍在協尋當中。就有網友以OpenDrift模擬，推算出辛柏毅可能的「漂流點」，希望提供船家、軍方參考。國防部昨（7）晚也表示，搜救不會受限72小時，會全力搜救辛柏毅上尉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
川普侵略野心不輕忽！美軍如犯格陵蘭 丹麥：士兵直接開槍射殺
美國總統川普覬覦格陵蘭，7日宗主國丹麥發出警告：如果膽敢入侵，士兵將直接開槍！丹麥所依據的，是一條1952年即生效的交戰規則，當中規定守軍應立即開火，之後再通報上級。隨著同為北約盟國的美、丹關係極度緊張，格陵蘭成為地緣政治未爆彈，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）終於鬆口，表示自己將於下週會見丹麥官員，討論格陵蘭議題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治
社會中心／李豫翰、蔡承翰 新北報導駕駛一個違規念頭，奪走老婦人一條命！新北市板橋文化路跟民生路口，上午發生一起死亡車禍，一名拖板車的張姓駕駛，要把車開回花蓮，由於路不熟，結果違規右轉，撞上騎著自行車的70歲卓姓婦人，導致她左大腿骨折，緊急送醫急救後，還是回天乏術，宣告不治。拖板車路口準備要右轉，沒想到下一秒，竟然直接撞上一名騎腳踏車的婦人，她整個人被捲進車底，動彈不得。警消獲報，火速趕抵，利用器具將人救出，被壓在車下的卓姓婦人意識還算清楚，因為事發當下有醫護人員正好經過，立刻上前幫忙急救。七旬老婦人左大腿骨折，被緊急送醫搶救，但送醫後狀況惡化，最終宣告不治。板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治（圖／警方提供）說有注意，卻還是發生憾事，事發在8號上午10點多，新北市板橋文化路二段跟民生路口，肇事的張姓駕駛要把車開回花蓮，供稱對路不熟，加上拖板車太大，彎不進專用右轉道，才會選擇違規，沒想到發生悲劇。板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治（圖／警方提供）警方下午跟業者回到現場，把腳踏車帶回，可以看到輪框被壓到變形，警方後續以過失致死將張姓駕駛送辦，違規右轉則被開罰600元罰鍰，只因為路不熟，就貪快違規，奪走老婦人一條命。原文出處：板橋拖板車違規右轉釀禍！ 7旬婦遭撞左大腿骨折送醫不治 更多民視新聞報導桃園A8驚傳持刀男子！網友上網發文「希望平安」 警方：僅為鐵尺F-16失事落海！全力搜救辛柏毅 卓揆請國防部「做1事」目的全說了板橋死亡車禍！拖板車違規右轉「直撞腳踏車」！騎士困車底傷勢惡化搶救不治民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
海陸空搶救失聯飛官 海巡頂4米浪高急搜救｜#鏡新聞
空軍花蓮基地一架F-16單座戰機，昨天(1/6)晚間進行例行訓練時，飛行員辛柏毅上尉在花蓮外海跳傘失聯。軍方第一時間得知消息，立刻出動前往救援，海巡署派出三艦六艇針對落海的豐濱海域加強搜尋，空勤總隊也立即升空，從昨晚到今天都加派人力，希望能盡速找到失聯飛官。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
年底九合一大選 賴清德下令反貪：花錢買票當選不可能不回收
[Newtalk新聞] 今年底將舉行包括縣市首長的九合一大選，對此，總統賴清德今（8）日表示，廉政沒有假期，更沒有蜜月期，一定要堅持反貪、倡廉。他說，如果花錢買票當選，其上任之後不可能不回收，不可能不破壞廉政，不可能不破壞政府的體制傷害人民，所以一定要從根源上，在選舉的時候，一定要嚴厲查察賄選，確保選舉的公正與公平性，守護民主制度的底線。 賴清德今上午出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，並致詞表示，他身為總統有三項使命，第一項是，守護國家安全；第二項是，保護全國人民生命財產安全；第三是，要發展經濟、照顧人民的飯碗。他說，這三項使命就是「三項安全工作」，也就是國家安全、社會安全，還有經濟安全，這「三安」的工作如果做得好，國家自然而然可以長治久安，人民也才可以安居樂業。 賴清德強調，當前國家正面對境外敵對勢力日益嚴峻的威脅，還有黑道、詐騙與科技犯罪型態不斷翻新，還有年底選舉維安等重大挑戰。因此，他特別要提出幾項期許，第一，一定要堅定做好反統戰、反滲透、反併吞的工作。 賴清德指出，沒有主權，台灣將失去一切；沒有民主，台灣就失去存在的價值。他說，為了守護主權，建構完整的民主防衛機制，凝新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1