非法利用他人個人資料假冒連署 太保市代表林淑勉一審判處有期徒刑8個月褫奪公權2年

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【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】現任嘉義縣太保市民代表會代表林淑勉，去（114）年因罷免連署同選區代表吳宏哲案件，經嘉義地方法院以違反《個人資料保護法》非公務機關非法利用個人資料罪，及《公職人員選舉罷免法》之非法利用他人個人資料假冒連署罪，判處有期徒刑8個月、褫奪公權2年。林淑勉表示無法接受判決結果，將提起上訴捍衛清白。吳宏哲則指出，被騙或偽造連署書者很多，他將提供獎金，公開徵求曾遭欺騙、誤導或不當誘導簽署「罷免吳宏哲」連署書的市民出面作證！

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林淑勉因遭罷免，涉是反制罷免同選區代表吳宏哲，卻被控以不實方式取得民眾個人資料，作為罷免連署。案經嘉義地方法院受理審理後，依違反個人資料保護法非法利用個人資料罪，判處有期徒刑8個月、褫奪公權2年。

嘉義地院判決指，林淑勉為第二階段罷免連署門檻，持連署書向多人蒐集姓名及身分證字號等資料，並以「反對罷免」、「幫忙不要被罷免」等說法取得簽名，未明確告知為罷免吳宏哲連署書。多名證人在偵查中均證稱，若知道是罷免吳宏哲連署書，不會簽署或會再考慮，顯示連署並非出於真實意願。林淑勉事後再將相關連署資料送交嘉義縣選委會，作為罷免案成立依據，已侵害民眾行使罷免權自由意志，也影響選委會查核連署結果正確性。不僅損害民眾權益，也危及罷免制度的公平與正確性；審酌其犯後否認犯行、被害人數及犯罪手段，量處有期徒刑8個月，宣告褫奪公權2年。

針對嘉義地方法院就林淑勉涉及罷免連署案件作出一審判決，依違反《個人資料保護法》非公務機關非法利用個人資料罪及《公職人員選舉罷免法》非法利用他人個人資料假冒連署罪，判處有期徒刑8個月、褫奪公權2年，太保市民代表吳宏哲表示，感謝司法機關秉持專業與公正立場審理案件，透過司法程序還原事實真相，捍衛民主制度與法治精神。

吳宏哲指出，法院判決已明確認定林淑勉相關行為已涉及非法利用他人個人資料及假冒連署，不僅侵害民眾個資權益，更損害連署人自由意志，影響選務機關查核正確性，危害國家選舉及罷免制度的公平性與公信力！

吳宏哲說，據他了解，除本案經法院判決的情形外，仍有部分民眾反映，當時是在未充分知情、遭誤導或受到不當引導的情況下簽署相關文件，甚至有人事後才發現自己簽署的是「罷免吳宏哲連署書」。若相關情況屬實，顯示事件恐非個案，呼籲檢調單位仍有進一步調查、釐清的必要。

為協助司法機關查明真相，吳宏哲宣布，即日起公開徵求曾遭欺騙、誤導或不當誘導簽署「罷免吳宏哲」連署書的市民出面作證！凡願意提供具體事證並配合司法調查、經法院審理屬實者，將提供獎金表達感謝，希望透過更多證據還原事實，讓所有違法行為都能受到法律檢驗！

吳宏哲強調，在太保市這種純樸的地方，身為民意代表的林淑勉不潔身自愛，欺騙又違法的事，還被法官判重刑，情節十分嚴重！若容許非法蒐集個資、假冒連署等行為存在，受害的不只是特定對象，更是所有珍惜民主制度的公民。吳宏哲呼籲知情人士勇敢站出來，共同維護選舉罷免制度的公平與正當性，讓民主建立在真實民意與法治基礎之上！

圖：非法利用他人個人資料假冒連署 的 太保市代表林淑勉一審被判處有期徒刑8個月、褫奪公權2年。被害人吳宏哲代表則指出，被騙或偽造連署書者很多，他將提供獎金，公開徵求曾遭欺騙、誤導或不當誘導簽署「罷免吳宏哲」連署書的市民出面作證！（記者吳瑞興翻攝）