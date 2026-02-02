非法動物用禁藥透過電商輸台 雲檢查獲近2千瓶力保防疫安全

雲林地檢署查獲近2千瓶非法輸入未經核准的禽流感疫苗。（圖：雲林地檢署提供）

雲林地檢署今（2）日宣布破獲一起非法輸入動物用禁藥案件，查獲劉姓男子涉嫌自中國大陸地區，非法輸入未經核准的禽流感疫苗，嚴重危害我國動物防疫與公共衛生安全。檢方偵查終結後，已經依照違反動物用藥品管理法提起公訴。（龐清廉報導）

雲林地檢署指出，42歲劉姓男子明知這批禽流感疫苗未經主管機關核准，仍分別於民國114年2月及7月間，透過大陸電商平台下單購買，並以空運集貨方式輸入臺灣。而為了規避查緝，劉姓男子還刻意變更和虛報貨物名稱為清潔劑等用品，企圖蒙混通關。

為了規避查緝，劉姓男子還刻意變更和虛報貨物名稱為清潔劑等用品，企圖蒙混通關。（圖：雲林地檢署提供）

雲林檢方接獲情資後，由檢察官指揮海巡署偵防分署雲林、彰化查緝隊，並會同農業部等單位成立專案小組展開查緝，先後於基隆關及劉男住處執行搜索，查扣非法動物用疫苗共計1,886瓶。

雲林地檢署強調，這批禽流感疫苗含有家禽流行性感冒病毒及水禽小病毒抗體等成分，具有預防或治療動物疾病的效果，但此類疫苗極易導致病毒變異、擴散，甚至轉變為人畜共通傳染疾病，對國內防疫體系與國人健康構成重大威脅。

此類疫苗極易導致病毒變異、擴散，對國內防疫體系與國人健康構成重大威脅。（圖：雲林地檢署提供）

雲林地檢署表示，基於防疫安全考量，我國現行政策已全面禁止對禽隻施打家禽流行性感冒疫苗及水禽小病毒抗體疫苗，凡未經主管機關核准而擅自輸入者，均屬動物用禁藥。非法輸入與使用動物用禁藥，不僅破壞多年建立的防疫制度，也衝擊畜牧產業安全。未來將持續結合相關機關，嚴密查緝不法行為，防堵禁藥流入市面，守護防疫安全與國人健康。

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪 。