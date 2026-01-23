非法博弈集團洗錢案 北檢拘提2名被告到案

（中央社記者林長順台北23日電）台北市餐廳「茗香園冰室」羅姓負責人等涉為非法博弈集團洗錢超過新台幣300億元，北檢5日起訴羅姓男子等35人，昨天第2波搜索，拘提徐姓、涂姓被告到案，今天移送北檢複訊。

根據檢方調查，羅姓男子民國109年8月某日起，出資購得支付平台系統原始碼，招募技術人員介接支付平台系統與中國、日本及印度等地區博弈網站，及維護系統運行。

羅姓男子招募黃姓女子任財務及秘書，另以「茗香園冰室」餐廳名義承租辦公室為據點，裝設各項設備，與第3方支付業者、人頭帳戶收款業者及博弈網站業者簽代收、代付等對接文件，取得金鑰完成對接，完成架設HEROPAY洗錢跳板系統的第4方支付及MATCHPAY第3方支付洗錢機房豪杰公司。

檢方查出豪杰公司111年6月增設賭博營運機房部門，以經營百家樂、老虎機與運動等賭博賽事賭博網站RICH11，招募30名員工，透過HEROPAY系統協助RICH11與其他特定博弈業者收款。

檢方統計豪杰公司110年7月到114年9月9日，經營RICH11及為其他非法博弈網站代收代付方式洗錢，總額達306億9489萬9325元。

台灣台北地方檢察署5日依組織犯罪防制條例、洗錢防制法與中華民國刑法網際網路賭博等罪起訴羅姓男子、黃姓女子等35人，並請法院審酌羅姓男子、黃姓女子犯罪情節嚴重，偵訊中坦承犯行，分別求處9年6月、6年以上徒刑。

北檢偵辦期間，豪杰公司徐姓股東與涂姓幹部未在台灣，檢察官掌握到2人返台後，昨天指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊等執行第2波搜索，搜索2人住居所共3處並拘提到案，預計下午移送北檢複訊。（編輯：李明宗）1150123