非法博弈集團洗錢案 2名被告遭聲押禁見

（中央社記者林長順台北23日電）台北市餐廳「茗香園冰室」羅姓負責人等涉為非法博弈集團洗錢超過新台幣300億元，北檢5日起訴羅姓男子等35人，昨天第2波搜索，拘提徐姓、涂姓被告到案。檢察官今天將2人聲請羈押禁見。

根據檢方調查，羅姓男子民國109年8月某日起，出資購得支付平台系統原始碼，招募技術人員介接支付平台系統與中國、日本及印度等地區博弈網站，及維護系統運行。另以「茗香園冰室」餐廳名義承租辦公室為據點，架設洗錢機房豪杰公司。

廣告 廣告

檢方統計，豪杰公司於110年7月到114年9月9日，涉嫌為其他非法博弈網站代收代付方式洗錢，總額達306億餘元。北檢今年1月5日依組織、洗錢等罪起訴羅男等35人。

台北地檢署偵辦期間，豪杰公司徐姓股東與涂姓幹部未在台灣，檢察官掌握到2人返台後，昨天指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊等執行第2波搜索，搜索2人住居所共3處並拘提到案，今天下午移送北檢。檢察官複訊後將2人聲押禁見。（編輯：林恕暉）1150123