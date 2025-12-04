非法占2千坪市地廉價租金續約數十年 南市議會藍軍提案修正





為保護市有財產及維護後代子孫受教權，台南市議會國民黨團特別尋求跨黨派連署，修正「占用市有不動產地受輔導之承租人，無優先承買權」以及「休閒活動場館自治條例第5條第1項，離學校住宅500公尺以上」，兩修正案皆由市議員蔡育輝提案，並獲得33位國民黨、無黨和民進黨跨黨派議員連署，建請市府為了社會善良風俗以及公平正義，採納民意。

蔡育輝指出，選民投訴台南市有不少市有不動產，遭非法占用，占用之後市府便宜出租，財委會外勘發現，部份市有不動產承租人，是在早年非法侵占後，在繳納使用補償金，並受輔導而就地合法承租至今，還可依土地法取得優先承買權，承租戶中有占用市地2000多坪，面積這麼大，這無異是獎勵非法侵占。

廣告 廣告

蔡育輝表示，市有不動產租金以當期土地公告地價總額5%，與市價有相當落差，目前法規並無限制租金年限及續約次數，以致出現廉價租金續約數十年，造成既有承租者壟斷利益的不公平情形，因此，藍綠34位議員連署提案，請市府出租市有不動產的期限設定為5年，並得續約1次，若為原占用市有不動產而受輔導之承租人，應於續約時明定無優先承買權，否則不與之續約。為了市民權益，並彰顯公平正義，拜託市府修改辦法，不得非法占有、不得轉租，不得優先承買。

為了仿效孟母三遷精神，蔡育輝也提案修正台南市休閒活動場館市業管理自治條例第5條第1項，離學校住宅500公尺以上，此修正案也獲得33位不分藍綠跨黨派議員連署。

市議員林燕祝指出，現在的孩子都是父母的寶貝，非常重視孩子的學習環境，很多父母陳情說，學校附近好多電子遊戲場所、麻將館和德州撲克牌館，為人父母者都擔心小朋友會受到影響，除了嚴加稽查管理，將200公尺修改為500公尺以上，拉開這些休閒活動場館與學校和住家距離，是為了保護後代子孫，更是為了回應為人父母的擔憂。

蔡育輝說，雖然其他直轄市及縣市都將近設範圍定為200公尺，但，司法院釋字第738號解釋，本地方自治事項，地方政府可在法律所訂的自治事項範圍內，以因地制宜為考量，制定更嚴格的規範，因此特別提案修正台南市休閒活動場館市業管理自治條例第5條第1項，離學校住宅500公尺以上，並刪除第10條2項刪除，此乃開六都之先河之舉，希望能成為其他五都和縣市的典範。

更多新聞推薦

● 「封殺小紅書，但不敢動臉書？」 網友質疑賴政府：反詐變反中國？