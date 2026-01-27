非法堆置惹禍！大寮資收場廢塑膠、廢輪胎狂燒釀空污 環保局重罰

高雄大寮區一處資收場非法堆置廢塑膠、廢輪胎狂燒釀空污。高市消防局提供



高市大寮區一處資收場今（1/27）發生火警，大量廢塑膠及廢輪胎燃燒，黑色濃煙直竄天際，10多公里外清晰可見，造成高屏地區空氣污染警戒。環保局派員稽查發現，業者未領有回收業登記證書，並非法堆置大量廢塑膠回收物引發火警，已違反《空污法》，依法最高可罰500萬。

高雄市消防局今天下午2時17分接獲報案後，立即出動13輛消防車、37名消防人員前往搶救，現場為戶外資源回收場，堆置大量廢塑膠、廢輪胎及廢棄物，火勢猛烈並產生大量黑色濃煙，消防人員到場後迅速佈線灌救，所幸無人傷亡，火勢隨後撲滅。

環保局表示，透過AI雲端智慧監測系統即時發現大寮區內坑路方向出現異常黑煙，立即派員前往稽查，發現該資源回收場未依法取得回收業登記證書，且非法堆置大量廢塑膠回收物。

環保局指出，經查業者於拆解、切割廢輪胎過程中不慎引燃，導致產生明顯粒狀污染物，已違反《空氣污染防制法》第32條規定，將依法對該業者裁處新臺幣10萬元至500萬元罰鍰，並要求限期改善，後續也將持續加強稽查與監督，以防止類似空氣污染事件再次發生。

