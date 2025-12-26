中部中心 ／ 中部綜合報導

台中一間環保公司，沒有廢棄物清除許可證，卻非法收受廢棄物，在沙鹿區非法堆置，相當於半座標準游泳池的廢棄物，將承租來的土地，堆好幾座小山，被民眾舉報，遭到檢警調查。檢方偵辦後，將主嫌相關人等共104人提起公訴，不法所得2311萬遭到沒入。





非法堆置「半座泳池大」廢棄物 中檢起訴104人瓦解清運鏈

非法業者承租土地誆稱當停車場 實為當成廢棄物堆置場遭檢警調查。（圖／翻攝畫面）





空拍畫面科技偵查，沙鹿區這塊土地，遭到一間環保公司違法棄置廢棄物，大量營建廢棄物堆成小山，還有廢木材超過100萬公斤，非法堆置量體，相當於半座標準泳池大小。檢方調查，這間還保公司本來有清除許可證，但違法設置貯存場，遭撤銷許可還遭起訴。沒想到主嫌，重操舊業，透過借牌方式，找來合法公司進行虛偽申報，以合法掩護非法。檢方查出，去年1月到8月，該堆置場收的營建混合廢棄物，超過3萬立方公尺、廢木材超過100萬公斤。

案件一共１０４人遭提起公訴 不法所得２３１１萬遭到沒入。（圖／翻攝畫面）





涉案清運者中，包含多家原本領有乙級、丙級許可證的合法業者，但他們卻鋌而走險違規清運，檢方偵查終結，對主嫌及涉案業者，共104人提起公訴，另有67人獲得緩起訴處分，沒入不法所得2311萬。業者租地誆稱要當停車場，卻拿來當廢棄物處理場，檢方痛批業者以合法掩護非法，長期牟利賺黑心錢，檢方偵結起訴上百人，瓦解違法的廢棄物清運產業鏈。





