「非法小白機」能快速接觸潛在客戶 開價5萬起跳

新北市一名林姓知名房仲涉嫌勾結多個社區保全，非法購買住戶個資以開發客戶、衝刺業績。（示意圖／東森新聞）





新北市一名林姓知名房仲涉嫌勾結多個社區保全，非法購買住戶個資以開發客戶、衝刺業績。檢調深入追查後驚見，林男竟掌握高達2億筆個人資料，內容涵蓋基本個資、戶籍地址及房地所有權等隱私數據，並將這些資料存入俗稱「小白機」的資料庫系統內轉手販售。面對檢調訊問，林姓房仲對於個資來源與買家身分一概推稱「不記得」、「忘記了」，檢調正持續釐清相關資料是否已流入不法集團手中。



據了解，這類非法查詢系統被業界戲稱為房仲神器「小白機」，這在房仲圈已是公開的秘密。該系統功能強大，使用者僅需輸入姓名或地區等關鍵字，民眾的所有房產與個資便會一覽無遺。不肖業者取得後，再以新台幣一萬至五萬元不等的價格轉賣給其他房仲，這也解釋了為何許多民眾明明沒有賣屋需求，卻頻頻接到房仲的騷擾電話。

非當事房仲陳泰源分析指出，個資外洩的管道不僅止於大樓保全，甚至可能涉及公家機關或相關系統人員。只要民眾繳交水電、瓦斯、網路或第四台等費用，若相關系統人員遭到收買，個資便容易遭到竊取。陳泰源進一步透露，相較於正規房仲採取親自登門拜訪或寄送開發信，這類徒法煉鋼的方式通常耗時三至五天且效率較低，導致部分業者選擇鋌而走險，花錢購買非法系統以求速成。



針對個資氾濫問題，受害民眾無奈表示，對於個資如何外流感到一頭霧水，甚至懷疑連公部門或國營單位的帳單系統都存在資安漏洞，曾有民眾指出自己專門用來扣繳水電費的信用卡遭到盜刷，感嘆防不勝防。



業界也擔憂，這些龐大的個資若不僅止於房仲業內流傳，而是與詐騙集團掛勾，後果將不堪設想。陳泰源坦言，雖然情況較為罕見，但不排除有業者向詐騙集團購買或兜售個資的可能性。對此，檢警表示不排除任何可能性，將持續擴大追查資料流向。



為防止個資外洩與開發信騷擾，其他房仲業者建議，民眾在進行不動產買賣時，可主動向地政機關申請「住址隱匿」服務，以保障自身隱私安全。

